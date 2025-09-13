Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điện Kremlin: Các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine bị đình trệ

13-09-2025 - 08:21 AM | Tài chính quốc tế

Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine vẫn có thể diễn ra nhưng hiện đang bị đình trệ - người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 12/9.

Cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine với sự tham gia của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tại Cung điện Chiragan ở Istanbul (Ảnh: Sputnik)

Cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine với sự tham gia của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tại Cung điện Chiragan ở Istanbul (Ảnh: Sputnik)

Năm nay, 3 vòng đàm phán hòa bình đã diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vòng gần đây nhất được tiến hành vào tháng 7. Khi được hỏi về khả năng tổ chức một cuộc đàm phán mới với Ukraine (trực tiếp hoặc trực tuyến), ông Peskov nói: "Các nhà đàm phán của chúng tôi có cơ hội sử dụng các kênh đó. Tuy nhiên, tại thời điểm này, có thể coi các cuộc tiếp xúc đang bị tạm dừng".

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Peskov kêu gọi mọi người không nên "mơ mộng hão huyền", cho rằng tiến trình hòa bình là một vấn đề phức tạp và không thể mang lại "kết quả chớp nhoáng".

"Phía Nga vẫn duy trì cam kết theo đuổi đối thoại hòa bình và giải pháp hòa bình" - ông Peskov nói thêm.

Điện Kremlin: Các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine bị đình trệ- Ảnh 2.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS)

Ông Peskov cũng đồng tình với phát biểu của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo đó, vào đầu tuần này, Tổng thống Lukashenko đã cáo buộc các nhà lãnh đạo EU và Tổng thống Ukraine Zelensky cản trở tiến trình hòa bình.

Ông Lukashenko đã đưa ra những bình luận này trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông John Coale - tại Minsk, khi ông ca ngợi những nỗ lực hòa giải của Washington. Theo ông Peskov: "Châu Âu đang cản trở đàm phán hòa bình, và điều đó không phải là chuyện bí mật".

Các quan chức Nga cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky từ chối thực hiện những thỏa hiệp cần thiết vì muốn duy trì quyền lực bất chấp việc quân đội Ukraine đang gặp thất bại trên chiến trường. Theo Moscow, các thành viên NATO châu Âu đang dung túng cho hành vi của ông Zelensky, đồng thời tích cực vận động Mỹ ủng hộ Kiev, bởi vì nếu không, họ sẽ buộc phải thừa nhận rằng cách tiếp cận của họ đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine là sai lầm.

Theo Quỳnh Chi

VTV

Từ Khóa:
Ukraine, nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đô la Mỹ suy yếu, nước chủ chốt BRICS tăng tốc ‘quốc tế hóa’ đồng nội tệ: Hoán đổi hơn 600 tỷ USD tiền tệ với hàng chục NHTW, lập hệ thống ‘đối đầu SWIFT với hơn 1.700 ngân hàng giao dịch

Đô la Mỹ suy yếu, nước chủ chốt BRICS tăng tốc ‘quốc tế hóa’ đồng nội tệ: Hoán đổi hơn 600 tỷ USD tiền tệ với hàng chục NHTW, lập hệ thống ‘đối đầu SWIFT với hơn 1.700 ngân hàng giao dịch Nổi bật

Quốc gia châu Á vừa giáng đòn trừng phạt, mạnh tay ép giá dầu Nga: Là khách hàng mua cả triệu thùng từ Moscow, vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ dự án ở vùng Viễn Đông

Quốc gia châu Á vừa giáng đòn trừng phạt, mạnh tay ép giá dầu Nga: Là khách hàng mua cả triệu thùng từ Moscow, vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ dự án ở vùng Viễn Đông Nổi bật

MWM: "Đây là quốc gia duy nhất mà Israel và Mỹ sẽ không dám ném bom, và tất cả là vì Nga"

MWM: "Đây là quốc gia duy nhất mà Israel và Mỹ sẽ không dám ném bom, và tất cả là vì Nga"

07:44 , 13/09/2025
Cuộc sống trong tù: Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngủ đủ giấc, không bỏ bữa

Cuộc sống trong tù: Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngủ đủ giấc, không bỏ bữa

23:14 , 12/09/2025
Những hình ảnh chưa từng được công bố về thảm kịch khủng bố 11-9 ở Mỹ

Những hình ảnh chưa từng được công bố về thảm kịch khủng bố 11-9 ở Mỹ

22:33 , 12/09/2025
Mỹ: Tổng thống Donald Trump nói nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk đã bị bắt

Mỹ: Tổng thống Donald Trump nói nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk đã bị bắt

22:06 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên