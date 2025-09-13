Cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine với sự tham gia của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tại Cung điện Chiragan ở Istanbul (Ảnh: Sputnik)

Năm nay, 3 vòng đàm phán hòa bình đã diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vòng gần đây nhất được tiến hành vào tháng 7. Khi được hỏi về khả năng tổ chức một cuộc đàm phán mới với Ukraine (trực tiếp hoặc trực tuyến), ông Peskov nói: "Các nhà đàm phán của chúng tôi có cơ hội sử dụng các kênh đó. Tuy nhiên, tại thời điểm này, có thể coi các cuộc tiếp xúc đang bị tạm dừng".

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Peskov kêu gọi mọi người không nên "mơ mộng hão huyền", cho rằng tiến trình hòa bình là một vấn đề phức tạp và không thể mang lại "kết quả chớp nhoáng".

"Phía Nga vẫn duy trì cam kết theo đuổi đối thoại hòa bình và giải pháp hòa bình" - ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS)

Ông Peskov cũng đồng tình với phát biểu của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo đó, vào đầu tuần này, Tổng thống Lukashenko đã cáo buộc các nhà lãnh đạo EU và Tổng thống Ukraine Zelensky cản trở tiến trình hòa bình.

Ông Lukashenko đã đưa ra những bình luận này trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông John Coale - tại Minsk, khi ông ca ngợi những nỗ lực hòa giải của Washington. Theo ông Peskov: "Châu Âu đang cản trở đàm phán hòa bình, và điều đó không phải là chuyện bí mật".

Các quan chức Nga cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky từ chối thực hiện những thỏa hiệp cần thiết vì muốn duy trì quyền lực bất chấp việc quân đội Ukraine đang gặp thất bại trên chiến trường. Theo Moscow, các thành viên NATO châu Âu đang dung túng cho hành vi của ông Zelensky, đồng thời tích cực vận động Mỹ ủng hộ Kiev, bởi vì nếu không, họ sẽ buộc phải thừa nhận rằng cách tiếp cận của họ đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine là sai lầm.