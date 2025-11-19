Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cựu lãnh đạo cấp cao của TSMC bị điều tra

19-11-2025 - 17:42 PM | Tài chính quốc tế

Cựu lãnh đạo cấp cao của TSMC bị điều tra

Đây mới chỉ là cuộc điều tra sơ bộ và chưa có cáo buộc hình sự chính thức, song mức độ nghiêm túc của cơ quan chức năng cho thấy trọng tâm của vụ việc nằm ở việc bảo vệ các thành tựu công nghệ quan trọng của ngành bán dẫn.

Một cuộc điều tra đang được thực hiện liên quan tới cựu lãnh đạo cấp cao của TSMC, hãng sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới.

Theo thông tin được công bố bởi Văn phòng Công tố cao cấp Đài Loan, ông Lo Wei-jen – người từng giữ vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách nghiên cứu và phát triển tại TSMC – bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi chuyển giao hoặc tiết lộ các công nghệ được xếp vào nhóm “công nghệ lõi” của Đài Loan cho một thực thể nước ngoài. Đây mới chỉ là cuộc điều tra sơ bộ và chưa có cáo buộc hình sự chính thức, song mức độ nghiêm túc của cơ quan chức năng cho thấy trọng tâm của vụ việc nằm ở việc bảo vệ các thành tựu công nghệ quan trọng của ngành bán dẫn.

Ông Lo đã làm việc hơn 20 năm tại TSMC và là nhân vật có tiếng nói trong các dự án liên quan đến tiến trình công nghệ tiên tiến. Theo Taiwan News, trước khi nghỉ hưu vào tháng 7, ông được cho là đã yêu cầu cấp dưới tổng hợp thông tin kỹ thuật liên quan đến các tiến trình mới như 2nm, A16 hay A14. Cơ quan điều tra đang làm rõ liệu những tài liệu này có được mang ra khỏi công ty và chuyển cho đơn vị bên ngoài hay không.

Sau khi rời TSMC, ông Lo được ghi nhận đã nhận lời làm việc cho một công ty sản xuất chip khác, khiến giới chức càng thận trọng hơn trong việc rà soát khả năng rò rỉ bí mật công nghệ. Việc mở hồ sơ theo diện “nghi phạm chưa xác định” cho thấy nhiều dữ kiện vẫn cần được xác minh, đặc biệt là chuỗi hành vi có thể dẫn đến việc tài liệu bị sử dụng sai mục đích.

Hiện tại, TSMC từ chối bình luận chi tiết và khẳng định sẽ phối hợp đầy đủ nếu cơ quan chức năng yêu cầu. Bộ Kinh tế cho biết sẽ theo sát diễn biến để đảm bảo các tài sản sở hữu trí tuệ cốt lõi được bảo vệ.

Dù mới ở giai đoạn điều tra ban đầu, vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn do TSMC là trung tâm của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và đóng vai trò sống còn trong hệ sinh thái công nghệ của Đài Loan. Sự việc không chỉ liên quan đến trách nhiệm cá nhân của một cựu lãnh đạo mà còn phản ánh quyết tâm của Đài Loan trong việc giữ vững tính bảo mật của những công nghệ then chốt, vốn là nền tảng giúp các doanh nghiệp bán dẫn của họ duy trì lợi thế cạnh tranh.

Được biết, TSMC không chỉ là nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất thế giới, mà còn là doanh nghiệp duy nhất hiện nay có khả năng sản xuất hàng loạt chip ở các tiến trình tiên tiến nhất như 3nm và đang hướng tới 2nm. Các tiến trình này đóng vai trò cốt lõi trong nhiều thiết bị hiện đại — từ smartphone, máy tính cho đến siêu máy tính, trung tâm dữ liệu AI và thiết bị quốc phòng. Chính vì vậy, “công nghệ lõi” mà cơ quan công tố Đài Loan muốn bảo vệ không chỉ là các bản thiết kế hay công thức chế tạo, mà còn là toàn bộ hệ thống tri thức tích lũy của hàng chục nghìn kỹ sư trong nhiều thập kỷ.﻿

Theo: Nikkei Asia

Canh bạc 100 tỷ USD của TSMC

Theo Vũ Anh

TSMC

