Disney chấp nhận nộp phạt 10 triệu USD để dàn xếp cáo buộc vi phạm quyền riêng tư trẻ em

Disney chấp nhận khoản phạt này nhằm dàn xếp các cáo buộc liên quan đến việc vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên môi trường mạng.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, thỏa thuận này liên quan đến hai đơn vị của Disney là Disney Worldwide Services Inc. và Disney Entertainment Operations LLC. Một lệnh của tòa án liên bang cũng yêu cầu Disney không được vận hành các hoạt động trên nền tảng YouTube theo cách vi phạm Đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư trẻ em trực tuyến (COPPA).

Ngoài khoản tiền phạt, tòa án buộc Disney xây dựng và triển khai một chương trình tuân thủ nhằm bảo đảm việc thực hiện đầy đủ các quy định của COPPA đối với nội dung được phân phối trên YouTube trong thời gian tới.

COPPA là đạo luật có hiệu lực từ năm 2000, quy định các trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến hướng tới trẻ em dưới 13 tuổi phải thông báo rõ ràng cho phụ huynh về việc thu thập dữ liệu cá nhân, đồng thời phải có sự đồng ý xác thực của cha mẹ trước khi tiến hành thu thập thông tin.

Phát biểu về vụ việc, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Brett Shumate nhấn mạnh: "Bộ Tư pháp kiên quyết bảo đảm phụ huynh có quyền quyết định đối với cách thức thông tin cá nhân của con em họ được thu thập và sử dụng", đồng thời khẳng định cơ quan này sẽ hành động mạnh mẽ trước mọi hành vi xâm phạm trái phép quyền riêng tư của trẻ em.

(Ảnh: Getty Images)

Theo hồ sơ của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), Disney bị cáo buộc đã không gắn nhãn chính xác nhiều video dành cho trẻ em đăng tải trên YouTube trong giai đoạn 2020 - 2022. Việc này khiến nền tảng cho phép thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh. Các video liên quan gồm nhiều nội dung nổi tiếng từ các bộ phim hoạt hình như Frozen, Inside Out, Finding Dory và Encanto.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Disney từng được thông báo vào năm 2020 rằng YouTube đã chuyển trạng thái của hơn 300 video sang danh mục "dành cho trẻ em", song doanh nghiệp này không điều chỉnh chính sách gắn nhãn nội dung ở cấp độ kênh, dẫn đến sự không nhất quán và vi phạm quy định.

Vụ việc của Disney là một trong những trường hợp nổi bật gần đây liên quan đến bảo vệ dữ liệu trẻ em. Trước đó, Microsoft đã phải nộp phạt 20 triệu USD vào năm 2023 vì các vi phạm tương tự, trong khi TikTok cũng đang đối mặt với nguy cơ bị kiện vì nghi ngờ không tuân thủ COPPA.

Thỏa thuận với Disney cho thấy nỗ lực ngày càng gia tăng của các cơ quan quản lý Mỹ trong việc siết chặt kiểm soát hoạt động thu thập dữ liệu trẻ em, trong bối cảnh nội dung số và mạng xã hội ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng tới thế hệ trẻ.