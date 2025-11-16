Tiếp sau SpaceX, công ty tên lửa của tỷ phú Jeff Bezos trở thành hãng thứ hai trên thế giới làm được việc này

Cuộc cạnh tranh không gian giữa các tỷ phú công nghệ vừa có thêm một bước ngoặt quan trọng khi Blue Origin của Jeff Bezos chính thức gia nhập câu lạc bộ độc quyền các công ty có thể hạ cánh tên lửa đẩy một cách an toàn để tái sử dụng.

Vào thứ Năm tuần này, Blue Origin đã phóng thành công tên lửa New Glenn và thực hiện một kỳ tích kỹ thuật ấn tượng khi hạ cánh tên lửa đẩy của mình xuống một nền tảng nổi trên biển, trở thành công ty thứ hai trên thế giới sau SpaceX của Elon Musk làm được điều này.

Tên lửa đẩy mang cái tên đầy ẩn ý "Never Tell Me the Odds" - câu thoại nổi tiếng của Han Solo trong Star Wars mà các fan hâm mộ sẽ dễ dàng nhận ra - đã hạ cánh nhẹ nhàng trên nền tảng nổi Jacklyn, được đặt theo tên người mẹ quá cố của Bezos.

Tên lửa đẩy New Glenn của Blue Origin hạ cánh thành công

Đây không chỉ là một thành tựu kỹ thuật mà còn là một thông điệp đầy cảm xúc, thể hiện sự tưởng nhớ của vị tỷ phú đối với người đã sinh ra mình. Đây là lần đầu tiên Blue Origin hạ cánh thành công tên lửa đẩy New Glenn sau nhiều năm phát triển và thử nghiệm, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tham vọng chinh phục không gian của công ty.

Vào khoảng bốn giờ chiều giờ miền Đông thứ Năm, New Glenn rời bệ phóng tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở Florida trong một cảnh tượng hùng vĩ. Nhiệm vụ chính của chuyến bay này là triển khai tàu vũ trụ song sinh ESCAPADE của NASA - viết tắt của Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers - vào quỹ đạo được chỉ định.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa tàu vũ trụ lên quỹ đạo, giai đoạn đầu có thể tái sử dụng của tên lửa đã bắt đầu hành trình trở về Trái đất, một quá trình đầy thách thức và nguy hiểm đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Tên lửa đẩy đã hạ cánh an toàn trên nền tảng Jacklyn nổi trên Đại Tây Dương, hoàn thành một chuỗi các thao tác kỹ thuật phức tạp mà chỉ vài năm trước đây còn được coi là không tưởng.

Chi tiết kỹ thuật của việc hạ cánh này càng làm nổi bật độ phức tạp và mức độ tinh vi của thành tựu mà Blue Origin đã đạt được. Sau khi tách khỏi giai đoạn thứ hai của tên lửa, giai đoạn đầu có biệt danh "Never Tell Me the Odds" đã thực hiện một lần đốt động cơ tái nhập khí quyển để giảm tốc độ và điều chỉnh quỹ đạo.





Sau đó, nó thực hiện một động tác bay đáng kinh ngạc khi tiến gần đến sà lan hạ cánh Jacklyn. Video được chia sẻ trên buổi phát sóng trực tuyến của Blue Origin trên YouTube đã cho thấy, mặc dù có một lỗi "buffering" ngắn, tên lửa đẩy chậm lại phía trên mặt nước và sau đó bay gần như ngang sang một bên để di chuyển đến chính giữa bề mặt hạ cánh cách bờ biển tới 375 dặm.

Cảnh tượng một vật thể khổng lồ cao hàng chục mét bay gần như ngang trong không trung với độ chính xác đến từng centimet trước khi nhẹ nhàng chạm xuống trên sáu chân hạ cánh là một minh chứng cho sức mạnh của công nghệ hiện đại.

Động tác này đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo giữa hệ thống điều khiển, động cơ đẩy và các cảm biến, với bất kỳ sai lệch nhỏ nào cũng có thể dẫn đến thảm họa. Việc Blue Origin thực hiện thành công điều này ngay lần thử thứ hai với New Glenn là một thành tích đáng chú ý, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ tên lửa so với những năm đầu của SpaceX.

Thành công này đặt Blue Origin vào một vị thế đặc biệt trong ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu. SpaceX của Elon Musk, đối thủ trực tiếp của Blue Origin, đã hạ cánh thành công các tên lửa đẩy từ nhiều năm trước và hiện nay đã biến việc hạ cánh tên lửa thành một cảnh tượng thường xuyên dọc theo Bờ biển Không gian Florida.

Điều này được xem là một bước quan trọng không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn về mặt kinh tế, vì cả hai công ty đều có kế hoạch tái sử dụng các tên lửa đẩy đắt tiền này trong các chuyến bay tương lai.