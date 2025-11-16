Anh thực hiện cuộc ‘đại phẫu’ nhập cư lớn nhất lịch sử

Nhiều người di cư tìm đến miền Bắc nước Pháp rồi vượt eo biển Manche sang Anh. ﻿(Ảnh: Reuters)

Chính phủ Công đảng Anh đẩy mạnh siết chính sách nhập cư trong bối cảnh số lượng người xin tị nạn tăng nhanh và sức ép từ Reform UK - đảng dân túy với chủ trương cứng rắn biên giới.

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Anh, một trong những thay đổi quan trọng nhất là bỏ quy định cung cấp nhà ở và trợ cấp hằng tuần cho một số nhóm người xin tị nạn.

Theo đó, người xin tị nạn có khả năng lao động nhưng không làm việc, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, sẽ không còn được hưởng hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước. Chính phủ cho biết nguồn lực sẽ được ưu tiên cho những người có đóng góp cho kinh tế và cộng đồng.

Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood khẳng định Anh vẫn giữ truyền thống nhân đạo với người chạy trốn xung đột, song cảnh báo sự hào phóng của nước này đang trở thành yếu tố thúc đẩy người di cư bất hợp pháp vượt eo biển Manche. Bà Mahmood dự kiến công bố chi tiết giai đoạn thực thi vào đầu tuần tới.

Động thái trên được xem là bước đi nhằm giảm sức hút của Anh đối với dòng người tìm cách vào nước này qua con đường bất hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc hồi hương và trục xuất nếu cần thiết.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ cũng khẳng định Anh sẽ tham khảo mô hình “tạm trú có điều kiện” đang áp dụng tại Đan Mạch và một số nước châu Âu, trong đó hỗ trợ xã hội gắn với tiêu chuẩn hòa nhập và đóng góp. Tại Đan Mạch, người tị nạn chỉ được cấp phép cư trú tạm thời tối đa 2 năm và phải gia hạn; nếu nước sở tại đánh giá quê hương đã an toàn, họ có thể bị đưa trở về.

Đáng chú ý, pháp luật Đan Mạch còn cho phép tịch thu tài sản có giá trị của người xin tị nạn để bù đắp chi phí chăm sóc và an sinh. Đây là chính sách gây tranh cãi nhưng được cho là góp phần hạ số đơn xin tị nạn xuống mức thấp nhất trong 40 năm.

Tại Anh, trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 3/2025 đã có hơn 109.000 hồ sơ xin tị nạn, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và vượt mức đỉnh năm 2002. Khảo sát dư luận gần đây cho thấy nhập cư đã vượt qua kinh tế trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền và tổ chức hỗ trợ người tị nạn tại Anh cảnh báo chính sách mới có thể gia tăng định kiến, bạo lực và đưa người tị nạn vào tình trạng mơ hồ, bất định kéo dài. Hơn 100 tổ chức đã cùng ký thư kêu gọi chính phủ “ngừng biến người nhập cư thành vật tế thần” và cần ưu tiên giải pháp nhân đạo.

Những tranh cãi tại Anh phản ánh xu hướng chung ở châu Âu kể từ làn sóng hơn 1 triệu người di cư, chủ yếu là người Syria, chuyển đến lục địa này trong giai đoạn 2015–2016, khiến nhiều quốc gia gặp khó khăn về hạ tầng và an sinh.