Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cú lừa ngoạn mục" của tình báo Ukraine

02-01-2026 - 21:25 PM | Tài chính quốc tế

Tình báo Ukraine đã dàn dựng cái chết giả của một chỉ huy và giành được khoản tiền thưởng lên tới 500.000 USD từ Nga.

Ngay ngày đầu năm mới 2026, Tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine, đã xuất hiện trong một đoạn video cùng với một nhân vật bất ngờ: Chỉ huy Quân đoàn Tình nguyện Nga (RDK) thân Ukraine Denis Kapustin, bí danh "White Rex".

Vấn đề nằm ở chỗ ông Kapustin, người bị Nga treo thưởng với khoản tiền lên đến 500.000 USD, được cho là đã chết trước đó vài ngày. Phía Nga cũng đã trả xong khoản thưởng.

"Cú lừa ngoạn mục" của tình báo Ukraine - Ảnh 1.

Đoạn clip đăng tải ngày 1-1 với Giám đốc tình báo Ukraine Kyrylo Budanov xuất hiện bên dưới, người phía trên, bên trái chính là ông Denis Kapustin - Ảnh: TELEGRAPH

Theo Telegraph, số tiền thưởng lớn này đã rơi thẳng vào tay tình báo Ukraine và có thể sẽ phục vụ cho các hoạt động chống lại Nga.

Từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột Ukraine, ông Kapustin đã giúp thành lập các đơn vị sau này trở thành Lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Kiev và sau này nổi tiếng với những trận đụng độ ác liệt trên mặt trận phía Đông Ukraine.

Tiếp theo, ông thành lập RDK - cũng trong năm 2022 - đơn vị từng nổi tiếng vì thực hiện các cuộc đột kích xuyên biên giới nhắm vào các vùng Belgorod và Kursk của Nga trong năm 2023 và 2024.

Tòa án Nga đã hai lần tuyên án tù chung thân vắng mặt đối với ông Kapustin về tội phản quốc và khủng bố.

Các cơ quan tình báo Nga đã treo thưởng 500.000 USD cho bất kỳ ai "xử lý" được ông Kapustin.

"Cú lừa ngoạn mục" của tình báo Ukraine - Ảnh 2.

Chỉ huy Quân đoàn Tình nguyện Nga (RDK) thân Ukraine Denis Kapustin - Ảnh: armyinform.com.ua

Ngày 27-12, phía nhóm RDK thông báo ông Kapustin đã tử trận do bị máy bay không người lái (UAV) tấn công. Thậm chí họ còn đăng bài chia buồn trên Telegram để tăng độ tin cậy: "Chúng tôi nhất định sẽ trả thù, Denis"; "Di sản của anh sẽ sống mãi."

Nga đã chi số tiền thưởng sau khi tin tức về vụ ám sát lan rộng. Tuy nhiên, tình báo Nga không hề biết họ đã chuyển tiền trực tiếp cho tình báo Ukraine - theo Telegraph.

“Chào mừng trở lại với cuộc sống” - ông Budanov nói với một nụ cười khi xuất hiện cùng ông Kapustin. Giám đốc tình báo Ukraine cũng chúc mừng ông Kapustin và nhóm của ông về một chiến dịch thành công nhằm đánh lừa Nga.

Theo Anh Thư

Người Lao Động

Từ Khóa:
nga, Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án mở rộng đường 4 làn trị giá gần 3.000 tỷ đồng ở quốc gia này chậm tiến độ, bị tố lỗ nặng, nhà thầu Trung Quốc nói gì?

Dự án mở rộng đường 4 làn trị giá gần 3.000 tỷ đồng ở quốc gia này chậm tiến độ, bị tố lỗ nặng, nhà thầu Trung Quốc nói gì? Nổi bật

1 cổ phiếu tăng 6.100.000% trong 60 năm, vượt xa S&P 500, đánh dấu kỷ nguyên huy hoàng của một huyền thoại đầu tư

1 cổ phiếu tăng 6.100.000% trong 60 năm, vượt xa S&P 500, đánh dấu kỷ nguyên huy hoàng của một huyền thoại đầu tư Nổi bật

Lý do Starlink bất ngờ hạ thấp hàng nghìn vệ tinh

Lý do Starlink bất ngờ hạ thấp hàng nghìn vệ tinh

20:52 , 02/01/2026
Một quốc gia vẫn đang sống ở năm 2018

Một quốc gia vẫn đang sống ở năm 2018

20:20 , 02/01/2026
Năm 1960, một nhà vật lý dự báo thế giới sẽ đi đến hồi kết vào năm 2026

Năm 1960, một nhà vật lý dự báo thế giới sẽ đi đến hồi kết vào năm 2026

19:50 , 02/01/2026
Xe điện Trung Quốc rời “vùng an toàn”

Xe điện Trung Quốc rời “vùng an toàn”

19:15 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên