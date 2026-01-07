Mỹ tung gần 3 tỷ USD, quyết phá một thế độc tôn của Nga

Ngày 5/1, Bộ Năng lượng Mỹ tuyên bố sẽ trao các đơn đặt hàng trị giá tổng cộng 2,7 tỷ USD cho 3 công ty để tăng cường khả năng làm giàu uranium trong nước trong 10 năm tới.

Theo thông báo của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), American Centrifuge Operating, General Matter và Orano Federal Services đã giành được các đơn đặt hàng này. Động thái này là trong một nỗ lực rộng hơn của Mỹ nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung uranium của Nga.

Cụ thể, American Centrifuge Operating và General Matter nhận được hợp đồng 900 triệu USD mỗi bên để phát triển năng lực làm giàu uranium làm giàu cao (HALEU) trong nước. DOE cũng trao cho Orano Federal Services hợp đồng 900 triệu USD nhằm thúc đẩy sản xuất uranium làm giàu thấp trong nước.

Bộ Năng lượng Mỹ cũng đã trao riêng khoản tài trợ 28 triệu USD cho Global Laser Enrichment để thúc đẩy việc xây dựng công nghệ làm giàu uranium thế hệ tiếp theo cho chu trình nhiên liệu hạt nhân.

Theo hợp đồng, các công ty này phải cung cấp dịch vụ làm giàu uranium có độ làm giàu thấp và uranium có độ làm giàu thấp cao cho các nhà máy điện hạt nhân hiện có và các lò phản ứng mô-đun nhỏ hơn mới theo các mốc thời gian cụ thể.

“Những hợp đồng được trao ngày hôm nay cho thấy chính quyền cam kết khôi phục chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân trong nước an toàn, có khả năng sản xuất nhiên liệu hạt nhân cần thiết để vận hành các lò phản ứng hiện tại và các lò phản ứng tiên tiến trong tương lai”, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết.

Hiện tại, Nga là quốc gia duy nhất sản xuất được uranium được làm giàu đến 5 – 20% (HALEU) trên quy mô thương mại.

Theo báo cáo thường niên của Bộ Năng lượng Mỹ được công bố ngày 1/10/2024, Nga cung cấp 20% lượng uranium làm giàu cho các lò phản ứng thương mại của Mỹ. Pháp cung cấp 18%, Hà Lan 15%, Anh 9% và Đức 7%, trong khi chỉ 19% uranium làm giàu được sản xuất trong nước. Nga đã thu về khoảng 800 triệu USD từ xuất khẩu uranium sang Mỹ vào năm 2024 và con số dự kiến đạt 1,2 tỷ USD trong năm 2025.

Năm ngoái, Cựu Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành Đạo luật Cấm Nhập khẩu Uranium từ Nga. Lệnh cấm chính thức có hiệu lực vào tháng 8 năm đó. Tuy nhiên, luật này có một miễn trừ cho phép mua hàng từ Nga đến năm 2028 nếu không có nguồn cung thay thế hoặc việc nhập khẩu được coi là quan trọng về mặt chiến lược.

Tham khảo: Reuters﻿