Washington chi 2,7 tỷ USD phá vỡ sự độc quyền của Nga đối với nhiên liệu hạt nhân

Bộ Năng lượng Mỹ vừa thông báo sẽ trao các đơn đặt hàng trị giá tổng cộng 2,7 tỷ USD cho ba công ty để tăng cường làm giàu uranium trong nước trong 10 năm tới, trong một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung của Nga, Reuters đưa tin ngày 6/1.

Ảnh: Mark Felix/Bloomberg

Theo thông báo của Bộ này, American Centrifuge Operating, General Matter và Orano Federal Services đã giành được các đơn đặt hàng này. Mỗi bên nhận 900 triệu USD.

Theo các hợp đồng, 3 công ty sẽ phải đáp ứng các mốc cụ thể liên quan đến việc làm giàu uranium có độ giàu thấp và uranium có độ làm giàu cao (HALEU) cho cả các nhà máy điện hạt nhân hiện có và mới, bao gồm cả các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR).

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố: "Các khoản hỗ trợ này chứng tỏ Mỹ quyết tâm khôi phục chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân nội địa an toàn, đủ sức cung cấp cho các lò phản ứng hiện tại và tiên tiến tương lai."

Bộ Năng lượng Mỹ cũng thông báo rằng họ sẽ trao 28 triệu USD cho Global Laser Enrichment, một công ty thuộc sở hữu chung của Silex Systems Ltd. và Cameco Corp., để tiếp tục phát triển công nghệ làm giàu uranium thế hệ tiếp theo.

Nguồn HALEU duy nhất trên thế giới

Hiện tại, Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới sản xuất nguồn uranium làm giàu cao (HALEU) có giá trị thương mại, loại nhiên liệu mà Mỹ cần để cung cấp năng lượng cho thế hệ lò phản ứng hạt nhân tiên tiến mới đang được phát triển.

Mỹ từng là nhà cung cấp uranium làm giàu hàng đầu và hiện chỉ còn một cơ sở làm giàu thương mại lớn ở New Mexico, thuộc sở hữu của Urenco Ltd., một tập đoàn liên doanh Anh, Hà Lan và Đức.

HALEU là uranium được làm giàu để chứa từ 5% - 20% đồng vị uranium-235 có khả năng phân hạch, nồng độ cao hơn so với mức 3-5% thường được sử dụng trong các lò phản ứng truyền thống nhưng thấp hơn đáng kể so với uranium cấp độ vũ khí (trên 20%).

Oilprice nhận định, sự bùng nổ nhu cầu điện hạt nhân sạch đang diễn ra ở Mỹ và trên toàn cầu dự kiến sẽ có sức mạnh lâu dài, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu năng lượng khổng lồ và ổn định của trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn, hướng tới nguồn năng lượng nền tảng đáng tin cậy, không phát thải carbon.

Bloomberg đã dự đoán rằng sự bùng nổ AI sẽ thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng hạt nhân trị giá hơn 350 tỷ USD, dẫn đến việc tăng 60% công suất hạt nhân của Mỹ lên 159 gigawatt vào năm 2050.