Truyền thông Trung Quốc: Robot của chúng tôi đang thống trị sự kiện công nghệ quyền lực nhất thế giới

Ngày 7/1, trang Sohu đăng tải một bài viết với tiêu đề: "Những cú đấm, cú đá, điệu nhảy và mệnh lệnh: Robot Trung Quốc đang thống trị CES".

Cụ thể, trang này đưa tin, tại Las Vegas, chỉ vài phút sau khi CES 2026 (Triển lãm Điện tử Tiêu dùng) khai mạc, robot hình người Trung Quốc đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Robot chiến đấu, tương tác người-robot, robot điều khiển học dắt chó bốn chân, tập thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, và thậm chí cả phát danh thiếp... Các công ty robot Trung Quốc nhanh chóng khuấy động không khí với màn trình diễn công nghệ, cho phép người xem trực tiếp trải nghiệm...

Người nước ngoài đang hết lời khen ngợi các robot Trung Quốc

Tại Sảnh Bắc của Trung tâm Hội nghị Las Vegas (LVCC), nhiều công ty sản xuất robot Android của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý. Các công ty bao gồm Unitree Robotics, Galaxy General, Cloud Depth, ZQGame, Fourier Transform, Magic Atom, Zhuji Power, Keenon Robotics, Ulrich, Star Era và Tiangong Robotics đều có mặt tại CES 2026, nhiều trong số đó là lần đầu tiên tham gia.

Một phóng viên của CBN ghi nhận rằng chỉ sau 13 phút khai mạc CES 2026, gian hàng tương đối nhỏ của Unitree Robotics đã bị bao vây bởi một đám đông lớn. Ở trung tâm gian hàng, một "trận đấu robot" đang diễn ra: hai robot hình người G1 đội mũ bảo hiểm màu đỏ và xanh lam đang giao chiến, một con suýt bị đánh bật ra khỏi khu vực thi đấu. Cuộc đối đầu căng thẳng đã khiến khán giả phải thốt lên kinh ngạc.

Ở một bên của sàn đấu, một số robot đang "ngồi" chờ đợi, trong đó vị trí của robot R1 được đánh dấu với mức giá rất cạnh tranh là 4.900 USD.

Gian hàng của Zhongqing Robotics, thể hiện một phong cách khác biệt: một robot đang thực hiện " Bài biểu diễn thể dục dụng cụ truyền hình thứ tám" một cách hoàn hảo, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận.

Đối diện với Unitree Robotics và ZQGame, công ty robot Sharpa của Singapore lần đầu tiên tham gia triển lãm. Nhân viên điều khiển một robot nhặt chính xác một tờ rơi quảng cáo mỏng và đặt nó cạnh phóng viên, thể hiện sự khéo léo của bàn tay với 22 khớp nối. Khi được hỏi về sự cạnh tranh với các công ty Trung Quốc, Sharpa cho biết: "Mỗi công ty đều có thế mạnh riêng."

Điểm thu hút phổ biến nhất là robot Zhiyuan, lần đầu tiên ra mắt thị trường quốc tế. Khoảng 18 phút sau khi CES khai mạc, một phóng viên của CBN đã nhìn thấy một robot hình người đội mũ rơm đang nhảy múa, thu hút rất nhiều khách tham quan nước ngoài dừng lại chụp ảnh. Trong khi đó, "Shangwei Qiyuan Q1", một robot hình người điều khiển bằng lực toàn thân do "thiên tài tuổi teen" Zhihui Jun giới thiệu trước đó, đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn sự kiện nhờ thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt.

Các phóng viên ghi nhận rằng robot Accelerated Evolution Booster K1 cũng đã biểu diễn múa lân tại sự kiện. Một đại diện của Accelerated Evolution nói với phóng viên CBN rằng hàng chục sản phẩm đã được bán trong ngày đầu tiên của CES. Vị đại diện cho biết mỗi khi khách hàng đặt hàng, hệ thống robot sẽ vẫy tay chào tạm biệt những robot đã bán.

Tại CES 2026, ngày càng nhiều sản phẩm thông minh được thiết kế để thu hút người tiêu dùng.

Tại gian hàng CES của công ty robot Fourier có trụ sở tại Thượng Hải, một nguyên mẫu robot để bàn "Care-bot" đã được trưng bày. Nó sử dụng thiết kế sở hữu trí tuệ của robot hình người GR-3 trước đó của Fourier.

Nguyên mẫu có thiết kế kích thước như búp bê và hỗ trợ tùy chỉnh ngoại hình cũng như cấu hình tính cách tương tác. Nhân viên cho biết với các phóng viên rằng sản phẩm nhẹ này nhằm mục đích khám phá khả năng trí tuệ thể hiện cung cấp sự đồng hành về mặt cảm xúc suốt cả ngày trong một hình thức nhẹ hơn và dễ mang theo hơn. Được biết, hiện tại Fourier đang phục vụ hơn 2.000 cơ sở y tế và khách hàng tổ chức tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Chú chó robot bốn chân Bobo dành cho người tiêu dùng của VitaPower nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông tại sự kiện. Khách tham quan có thể tương tác với Bobo bằng tiếng Anh bất cứ lúc nào và trải nghiệm khả năng điều hướng thông minh cũng như chế độ tự hành không cần điều khiển từ xa, về cơ bản là "dắt chó đi dạo trong thế giới ảo". Tốc độ tối đa của Bobo là 13,3 km/h, tương đương với tốc độ chạy marathon 4 phút 30 giây/km, và nó có thể mang tải trọng tối đa 12 kg.

Chuỗi cung ứng: "Vũ khí" bí mật của Trung Quốc

Một câu hỏi được đặt ra: Tại sao robot Trung Quốc lại phát triển nhanh và có giá thành rẻ đến vậy? Câu trả lời nằm ở chuỗi cung ứng. Một giám đốc điều hành tại triển lãm khẳng định: "Ngay cả các công ty robot phương Tây cũng phụ thuộc nặng nề vào chuỗi cung ứng phần cứng của Trung Quốc".

Việc làm chủ từ các linh kiện cơ bản như mô-tơ, khớp nối đến thuật toán AI giúp các công ty như Magic Atom tự tin đặt mục tiêu doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm hơn 60% tổng doanh thu vào năm 2025.

Sự hiện diện dày đặc và những màn trình diễn ấn tượng tại CES 2026 cho thấy các công ty robot Trung Quốc đang chuyển dịch trọng tâm: không chỉ chạy đua về công nghệ thuần túy, mà còn chạy đua về khả năng thương mại hóa và ứng dụng thực tế. Khi robot có thể nhảy múa, làm việc nhà, và thậm chí là "bạn tâm giao" với mức giá dễ tiếp cận, kỷ nguyên mỗi gia đình sở hữu một robot có lẽ không còn xa.