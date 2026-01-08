CEO ngân hàng lớn nhất nước Mỹ: Tài sản ‘nóng bỏng tay’ này dễ dàng tăng 131%, hiếm khi thấy việc sở hữu hợp lý đến thế

CEO Jamie Dimon của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan không nổi tiếng với những dự đoán giá cả táo bạo. Tuy nhiên, ông đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị Most Powerful Women của Fortune ở Washington.

Khi được hỏi rằng vàng có đang bị định giá quá cao hoặc quá thấp, CEO Dimon nói: “Tôi không biết. Ý tôi là, tôi không phải là người mua vàng, chi phí sở hữu nó là 4%”.

Ý ông ấy muốn nói rất đơn giản: Vàng vật chất có thể đi kèm với các chi phí bổ sung, chẳng hạn như phí lưu trữ và bảo hiểm. Đối với những người không am hiểu, điều này có thể làm giảm giá trị của kim loại quý này, đặc biệt là trong giai đoạn tăng trưởng chậm.

Tuy nhiên, CEO Dimon không bác bỏ vàng hoàn toàn.

Ông nói: “Vàng có thể dễ dàng lên 5.000 USD, 10.000 USD trong những môi trường như thế này. Đây là lần hiếm hoi trong đời tôi thấy việc sở hữu vàng trong danh mục đầu tư là tương đối hợp lý”.

CEO JPMorgan đưa ra những bình luận trong bối cảnh những bất ổn về kinh tế đã thúc đẩy nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Ví dụ, ông Dimon bày tỏ lo ngại về thị trường việc làm đang gặp khó khăn của Mỹ. Đây là một chỉ báo quan trọng về sự suy yếu kinh tế.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Dimon đã nói rất rõ ràng: “Thị trường việc làm đang suy yếu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nó không phải là suy thoái, nó chỉ đang suy yếu. Nhưng nó sẽ tiếp tục suy yếu”.

Giá vàng đã tăng hơn 70% trong một năm qua và đã vượt mốc 4.500 USD/ounce vào tháng 12 vừa qua. Dựa trên giá vàng giao ngay đầu tháng 1, việc tăng lên mức 100.000 USD như ông Dimon nhắc đến đồng nghĩa với mức tăng 131% so với hiện tại.

“Giá tài sản đang ở mức khá cao. Thật lòng mà nói, điều đó ảnh hưởng đến hầu hết mọi thứ vào thời điểm này”, ông Dimon nhận định.

Nhận xét của ông phản ánh sự lo ngại đang gia tăng trong giới quan sát thị trường. Định giá nhiều loại tài sản đã tăng vọt sau nhiều năm tiền dễ. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell gần đây cảnh báo rằng cổ phiếu “đang được định giá khá cao”.

Và với việc người Mỹ hiện đang nắm giữ một tỷ lệ kỷ lục cổ phiếu trong danh mục tài sản, các nhà kinh tế đang cảnh báo về khả năng suy giảm lợi nhuận trong tương lai.

Một trong những lý do lớn nhất khiến các nhà đầu tư chuyển sang vàng là vì khả năng phòng ngừa lạm phát. Sức mua của tiền tệ Mỹ đang bị xói mòn qua nhiều thập kỷ. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, 100 USD vào cuối năm 2025 có sức mua chỉ tương đương 12,28 USD năm 1970.

Vàng được coi là công cụ phòng rủi ro tự nhiên vì chúng không như tiền giấy, không thể tùy ý sản xuất bởi các ngân hàng trung ương. Bản chất hữu hạn của vàng là một phần tạo nên sức hấp dẫn lâu dài của chúng.

Chúng cũng được coi là tài sản trú ẩn an toàn tối thượng. Vàng không gắn liền với bất kỳ quốc gia, tiền tệ hay nền kinh tế nào. Khi thị trường tài chính biến động hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang, giá vàng thường tăng cao vì nhà đầu tư đổ xô mua chúng.

CEO Dimon không phải người duy nhất chỉ ra tiềm năng của vàng. Các nhà đầu tư nổi tiếng lâu nay đã nhấn mạnh vai trò của vàng trong việc xây dựng một danh mục đầu tư bền vững.

Tỷ phú Ray Dalio, người sáng lập quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates, nói với CNBC rằng “mọi người thường không có đủ lượng vàng trong danh mục đầu tư của họ”. Ông nói thêm rằng “khi thời kỳ khó khăn đến, vàng là một công cụ đa dạng hóa rất hiệu quả”.

Trong khi đó, Goldman Sachs dự đoán giá vàng sẽ tăng thêm 14% lên 4.900 USD/ounce vào tháng 12 năm 2026.

Theo Yahoo Finance