Giữa căng thẳng thương mại với láng giềng Washington, quốc gia BRICS nối lại nhập khẩu mặt hàng tỷ USD từ nước đồng minh của Mỹ sau 5 năm 'chặn cửa'

07-11-2025 - 13:30 PM | Tài chính quốc tế

Chuyến hàng cải dầu đầu tiên của Australia sang Trung Quốc sau 5 năm dự kiến khởi hành vào 8/11.

Giữa căng thẳng thương mại với láng giềng Washington, quốc gia BRICS nối lại nhập khẩu mặt hàng tỷ USD từ nước đồng minh của Mỹ sau 5 năm 'chặn cửa'- Ảnh 1.

Lô hàng cải dầu đầu tiên của Australia dự kiến bắt đầu lên đường sang Trung Quốc vào cuối tuần này sau lệnh cấm 5 năm của Bắc Kinh, Reuters đưa tin.

Các nhà phân tích cho biết lô hàng thử nghiệm 65.000 tấn là dấu hiệu cho thấy ngành xuất khẩu hạt cải dầu trị giá 4 tỷ USD của Australia nối lại hoạt động thương mại với Trung Quốc – vốn từng là một trong những khách hàng lớn nhất.

Tổng giám đốc khu vực Cảng CBH Esperance, Paul Channon, cho biết tàu Armonia A đã cập cảng vào 5/11, dự kiến sẽ chất hàng và bắt đầu đến Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào 8/11.

Theo hồ sơ, công ty thương mại nhà nước Trung Quốc COFCO là đơn vị nhập khẩu lô hạt cải dầu trên.

Năm năm trước, chính quyền Trung Quốc tuyên bố ngừng nhập cải dầu Australia vì phát hiện nấm chân đen trong 1 lô hàng từ nước đồng minh của Mỹ.

Kể từ đó, Trung Quốc – nền kinh tế thuộc BRICS – đã chuyển sang nhập khẩu hạt cải dầu từ Canada để đáp ứng nhu cầu.

Nhưng đầu năm nay, Trung Quốc đã chặn nhập khẩu hạt cải dầu của Canada bằng việc áp đặt thuế quan – động thái được cho là nhằm trả đũa thuế quan của Canada đối với xe điện Trung Quốc.

Tháng 9, cơ quan dự báo của chính phủ Australia ABARES cho rằng việc hoàn tất khuôn khổ kiểm dịch thực vật giữa 2 bên đã giải quyết những lo ngại của Trung Quốc và mở đường cho việc xuất khẩu thử nghiệm 5 lô hàng hạt cải dầu của Australia sang nước này.

Australia là nước xuất khẩu hạt cải dầu lớn thứ 2 thế giới, với sản lượng dự kiến đạt 5,2 triệu tấn trong năm nay. Phần lớn hạt cải dầu xuất khẩu có nguồn gốc từ Tây Australia.

Giám đốc điều hành của Grain Trade Australia, Pat O'Shannassy, cho biết do Trung Quốc là nước mua hạt cải dầu lớn nhất thế giới nên việc mở cửa trở lại hoạt động thương mại có thể mang lại những cơ hội đáng kể cho các nhà sản xuất Australia.

“Quá trình đàm phán về an toàn sinh học và kiểm dịch không diễn ra nhanh như công nghệ. Một khi mất quyền truy cập, sẽ rất khó để lấy lại”.

Người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia cho biết chính phủ 2 bên đang tích cực thảo luận và các chi tiết vẫn chưa được hoàn thiện.

Tham khảo: Reuters, ABC News﻿

Trung Quốc thừa nhận điểm yếu chiến lược: ‘Thừa’ đất hiếm nhưng thiếu 1 loại khoáng sản quan trọng, nguồn cung phụ thuộc hoàn toàn vào đồng minh của Mỹ

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

