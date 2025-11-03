Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sở hữu 16 triệu tấn đất hiếm, quốc gia Đông Nam Á chuẩn bị xây nhà máy siêu nam châm hơn 140 triệu USD, nhắm hợp tác với cả Mỹ và Trung Quốc

03-11-2025 - 12:05 PM | Tài chính quốc tế

Malaysia đang nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, đặc biệt là đất hiếm.

Sở hữu 16 triệu tấn đất hiếm, quốc gia Đông Nam Á chuẩn bị xây nhà máy siêu nam châm hơn 140 triệu USD, nhắm hợp tác với cả Mỹ và Trung Quốc- Ảnh 1.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết việc xây dựng một cơ sở sản xuất siêu nam châm trị giá 600 triệu ringgit (142 triệu USD) tại bang Pahang sẽ củng cố ngành công nghiệp đất hiếm của đất nước.

Tháng 7, Lynas Rare Earths (Australia) và JS Link (Hàn Quốc) đã ký thỏa thuận xây dựng nhà máy sản xuất nam châm neodymium với công suất 3.000 tấn/năm. Cơ sở này sẽ nằm gần nhà máy vật liệu tiên tiến của Lynas tại quận Kuantan.

Thủ tướng Anwar cho biết Bộ trưởng Thương mại Malaysia sẽ giám sát dự án vì công trình có liên quan đến việc chế biến đất hiếm, hãng thông tấn Bernama (Malaysia) đưa tin.

“JS Link đã thuê đất và muốn bắt đầu triển khai ngay, nên đây không còn là biên bản ghi nhớ nữa”, ông Anwar nói. “Công ty đã triển khai đầu tư, đất đã sẵn sàng, nên việc này nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ”, nhà lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh.

Ông Anwar cho biết sự hợp tác này sẽ củng cố vị thế của Malaysia trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến và công nghệ sạch, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng các khoáng sản quan trọng.

Đất hiếm là vật liệu cần thiết trong sản xuất công nghệ cao, bao gồm xe điện, chất bán dẫn và tên lửa. Theo ước tính của chính phủ, Malaysia có trữ lượng khoảng 16,1 triệu tấn đất hiếm, nhưng lại thiếu công nghệ khai thác và chế biến. Quốc gia này đang tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ để khai thác và chế biến đất hiếm thô. Từ đầu 2024, nước này áp lệnh tạm dừng xuất khẩu đất hiếm thô nhằm khuyến khích chế biến trong nước.

Theo kế hoạch công nghiệp quốc gia đến năm 2030, Malaysia kỳ vọng ngành đất hiếm sẽ thu hút đầu tư khoảng 100 tỷ ringgit (24 tỷ USD) và tạo 4.000 việc làm.

Chính phủ Malaysia được cho là đang đàm phán với Trung Quốc về việc chế biến đất hiếm. Tháng trước, nước này đã ký một thỏa thuận với Mỹ về sự hợp tác đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.

Tham khảo: Reuters﻿

Dày công ‘luyện võ’ 7 năm, Trung Quốc sử dụng chính đòn thương mại của Mỹ để ‘chiến’ với Washington, khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới lâm cảnh gậy ông đập lưng ông

Y Vân

