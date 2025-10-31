Khoan sâu 260 lỗ, phát hiện gần 500.000 tấn đất hiếm có giá trị lên đến 50 tỷ USD ở khu vực đồi núi sau hơn 10 năm khảo sát

Ngay sau loạt phát hiện khoáng sản quy mô lớn trong năm ngoái, Trung Quốc lại tiếp tục gây chú ý khi công bố một mỏ đất hiếm khổng lồ tại Hồng Hà, tỉnh Vân Nam vào đầu năm nay. Theo truyền thông trong nước, trữ lượng ước tính của mỏ này vượt hơn 1,15 triệu tấn, hứa hẹn sẽ tăng cường đáng kể năng lực cung ứng trong nước và củng cố vị thế của Trung Quốc trên thị trường đất hiếm toàn cầu.

Nhóm nghiên cứu do Viện Thăm dò Địa vật lý và Địa hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Địa chất Trung Quốc dẫn đầu, cho biết: "Từ năm 2008 đến năm 2024, nhóm của chúng tôi đã thực hiện 260 mũi khoan thử nghiệm ở tỉnh Vân Nam, trong đó 165 lỗ tìm thấy nguồn tài nguyên đất hiếm có giá trị đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác công nghiệp".

Theo thông báo của Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc (CGS), mỏ Hồng Hà chứa hàm lượng cao các nguyên tố đất hiếm quan trọng như praseodymium, neodymium, dysprosium và terbium, nhóm kim loại được xem là “xương sống” của ngành công nghệ hiện đại. Tổng trữ lượng 4 nguyên tố này được ước tính hơn 470.000 tấn.

Ước tính, với khối lượng 470.000 tấn, chỉ riêng phần neodymium-praseodymium có thể trị giá lên tới khoảng 32 tỷ USD. Cùng với đó, phần terbium có thể có giá trị lên đến 20 tỷ USD nếu có trữ lượng khoảng 10.000 tấn.

Các nhà khoa học xác định đây là mỏ đất hiếm kiểu hấp phụ ion (ion-adsorption), dạng mỏ hiếm nhưng đặc biệt có giá trị thương mại cao. Loại mỏ này lần đầu tiên được phát hiện ở Giang Tây vào năm 1969, nay tiếp tục được ghi nhận tại Vân Nam, đánh dấu bước tiến mới trong công tác thăm dò tài nguyên chiến lược của Trung Quốc.

Trong loại mỏ này, các nguyên tố đất hiếm không tập trung thành quặng riêng biệt mà bám hấp phụ trên bề mặt khoáng chất sét hình thành từ đá granit phong hóa. Điều này giúp việc khai thác trở nên thuận lợi hơn và có thể thực hiện bằng phương pháp trao đổi ion - thân thiện hơn với môi trường so với các quy trình khai thác truyền thống.

CGS nhận định: “Phát hiện này có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố ưu thế của Trung Quốc về tài nguyên đất hiếm, hoàn thiện chuỗi cung ứng công nghiệp và củng cố vị thế chiến lược trong nhóm đất hiếm trung bình và nặng.”

Phát hiện tại Hồng Hà nối tiếp chuỗi thành công của ngành địa chất Trung Quốc trong năm 2024. Hồi tháng 7 năm ngoái, các nhà khoa học đã phát hiện hai loại khoáng vật mới - Oboniobite và Scandio-fluoro-eckermannite, tại mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới Bayan Obo ở Nội Mông. Đây là những khoáng vật chứa các nguyên tố có giá trị cao trong lĩnh vực năng lượng mới, công nghệ thông tin, hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 11 cùng năm, các nhà địa chất còn phát hiện mỏ vàng siêu lớn tại huyện Bình Giang, nơi có hơn 40 mạch vàng với trữ lượng khoảng 300 tấn, ở độ sâu tới 2.000 m. Tổng trữ lượng tại khu mỏ này được ước tính vượt 1.000 tấn.

Theo khảo sát của Cơ quan Địa chất Mỹ (USGS), Trung Quốc hiện là nhà sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới, với hơn 44 triệu tấn oxit kim loại đất hiếm đã được xác định. Số liệu hải quan cho thấy xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc năm ngoái tăng 6%, đạt 55.431 tấn. Việc phát hiện thêm mỏ mới tại Vân Nam giúp mở rộng “bản đồ đất hiếm” của Trung Quốc, củng cố vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tham khảo Interesting Engineering, Global Times﻿