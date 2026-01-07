Nestlé thu hồi sữa tại 25 quốc gia do nghi nhiễm độc tố

Ngày 6/1, đại diện Nestlé xác nhận đợt thu hồi liên quan đến một số dòng sữa bột SMA và sữa công thức (follow-on formula). Theo Reuters, chiến dịch thu hồi đã được triển khai ở quy mô hạn chế từ tháng 12/2025 và được mở rộng trong tháng này sau khi doanh nghiệp hoàn tất các xét nghiệm an toàn.

Nguyên nhân được xác định bắt nguồn từ một thành phần nguyên liệu do đối tác cung ứng, có khả năng chứa Cereulide – độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra. Nestlé cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp trẻ em nào gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến các lô sản phẩm bị ảnh hưởng, song việc thu hồi được thực hiện nhằm đảm bảo “mức độ thận trọng cao nhất”.

Tập đoàn này đã gửi lời xin lỗi tới các bậc phụ huynh, đồng thời cam kết hoàn tiền cho khách hàng đã mua các sản phẩm nằm trong diện thu hồi.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cảnh báo Cereulide là độc tố gây ngộ độc thực phẩm khởi phát nhanh, với biểu hiện chủ yếu là nôn ói và đau quặn dạ dày. Theo các chuyên gia, độc tố này có độ bền nhiệt cao, khó bị phá hủy ngay cả khi đun sôi hoặc trong quá trình pha sữa thông thường.

Bà Jane Rawling, Trưởng bộ phận xử lý sự cố của FSA, khuyến cáo người chăm sóc trẻ cần lập tức ngừng sử dụng các sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo. “Nếu trẻ đã sử dụng và xuất hiện dấu hiệu bất thường, gia đình cần liên hệ ngay với bác sĩ hoặc cơ sở y tế”, bà Rawling cho biết.

Tại châu Âu, đợt thu hồi ảnh hưởng đến các nhãn hiệu như Guigoz và Nidal tại Pháp, Beba và Alfamino tại Đức. Nestlé khuyến nghị người tiêu dùng kiểm tra mã lô in dưới đáy lon hoặc trên bao bì sản phẩm và đối chiếu với danh sách công bố trên website chính thức của hãng. Các sản phẩm không thuộc danh sách thu hồi được khẳng định vẫn an toàn để sử dụng.

Theo SkyQuest Technology Group, Nestlé hiện nắm giữ gần 25% thị phần dinh dưỡng trẻ sơ sinh toàn cầu. Trong năm 2024, mảng Dinh dưỡng và Khoa học Sức khỏe đóng góp khoảng 16,6% tổng doanh thu 115 tỷ USD của tập đoàn. Nestlé cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý tại các quốc gia liên quan để xử lý sự việc.

Nguồn: Tổng hợp﻿