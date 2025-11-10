Mỹ: Thu hồi số lượng lớn sản phẩm từ 1 thương hiệu sữa bột 'sạch', nghi ngờ gây ngộ độc, liệt cơ

Giữa lúc thị trường sữa bột Mỹ đang phục hồi sau nhiều năm gián đoạn chuỗi cung ứng, một vụ thu hồi sản phẩm vừa khiến người tiêu dùng và giới chức y tế chấn động.

Cụ thể, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã yêu cầu ngừng sử dụng hai lô sản phẩm “Whole Nutrition Infant Formula” của hãng ByHeart sau khi phát hiện hàng chục ca trẻ sơ sinh mắc bệnh botulism – một dạng ngộ độc hiếm nhưng có thể gây liệt cơ và đe dọa tính mạng.

Theo Washington Post, ít nhất 13 trẻ em tại 10 tiểu bang, trong đó có California, Pennsylvania và Texas, đã phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngờ botulism, bao gồm táo bón kéo dài, yếu cơ, mất khả năng kiểm soát đầu và khó bú. Các nhà điều tra nhận thấy phần lớn trong số này đã sử dụng sữa thuộc hai lô có mã 206VABP/251261P2 và 206VABP/251131P2, hạn sử dụng tháng 12/2026. Đây là hai lô sản phẩm được phân phối rộng rãi trên toàn quốc và cũng đã được một số chuỗi bán lẻ trực tuyến giao đến người tiêu dùng.

Botulism ở trẻ sơ sinh là bệnh cực kỳ hiếm. Trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi đặc biệt dễ bị ảnh hưởng vì hệ vi sinh đường ruột chưa hoàn thiện, và chỉ cần một lượng nhỏ độc tố cũng có thể khiến hệ thần kinh tê liệt, dẫn đến suy hô hấp. FDA khẳng định đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua có dấu hiệu dịch tễ rõ ràng cho thấy sữa công thức bột có thể liên quan đến các ca bệnh dạng này.

ByHeart, thương hiệu sữa bột “sạch” thành lập năm 2016 và từng được ca ngợi là đối thủ tiềm năng của các tập đoàn lớn như Abbott hay Mead Johnson, đã tự nguyện thu hồi hai lô sản phẩm ngay sau khuyến nghị của FDA. Trong thông cáo gửi đến báo chí, công ty cho biết quyết định này là “biện pháp phòng ngừa cực kỳ thận trọng”, dù chưa có kết quả xét nghiệm khẳng định nhiễm khuẩn trực tiếp trong sản phẩm. Họ cam kết sẽ hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm mới cho khách hàng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và kiểm tra toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Cho tới nay, chưa có ca tử vong nào được ghi nhận. Tuy nhiên, giới chức y tế lo ngại tác động tâm lý từ vụ việc sẽ khiến phụ huynh hoang mang, đặc biệt sau những khủng hoảng sữa bột hồi năm 2022 khi nhà máy Abbott phải đóng cửa vì nhiễm khuẩn. Nhiều bậc cha mẹ cho biết họ buộc phải kiểm tra lại toàn bộ sản phẩm trong nhà, chụp ảnh mã lô và liên hệ nhà sản xuất để xác minh.

Dù ByHeart chỉ chiếm chưa tới 1% thị phần sữa bột Mỹ, vụ việc này vẫn đặt ra câu hỏi về mức độ giám sát chất lượng và quy trình vô trùng trong ngành sữa bột, vốn phục vụ nhóm đối tượng nhạy cảm nhất: trẻ sơ sinh.

Giới chuyên môn cho rằng nguy cơ nhiễm botulism trong sữa công thức bột là có thể xảy ra nếu quy trình xử lý nhiệt, đóng gói hoặc lưu kho không tuyệt đối an toàn. Do đó, việc duy trì chuỗi vô khuẩn và kiểm tra định kỳ từng lô sản xuất là yêu cầu bắt buộc. Đây cũng là lý do FDA khuyến nghị các nhà sản xuất nên tăng cường tần suất xét nghiệm và công bố công khai kết quả kiểm tra vi sinh để khôi phục niềm tin người tiêu dùng.

Theo: Washington Post