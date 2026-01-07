Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Gióng chuông' báo động trong nước, Thủ tướng Đức vẫn khẳng định một điều với Ukraine

07-01-2026 - 09:00 AM | Tài chính quốc tế

'Gióng chuông' báo động trong nước, Thủ tướng Đức vẫn khẳng định một điều với Ukraine

Trong thư, Thủ tướng Đức Merz cũng nhắc lại sự ủng hộ liên tục của nước này đối với Ukraine.

Hãng thông tấn DPA (Đức) ngày 6/1 đưa tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đặt việc thúc đẩy nền kinh tế đất nước lên hàng đầu trong chương trình nghị sự năm 2026, cảnh báo rằng các biện pháp đã được thực hiện cho đến nay vẫn chưa đủ để cải thiện khả năng cạnh tranh của Đức.

Trong một bức thư dài 4 trang gửi cho các thành viên liên minh cầm quyền vào đầu năm 2026, Thủ tướng Merz cho biết tình hình kinh tế Đức vẫn "rất nguy cấp ở một số lĩnh vực", theo tài liệu mà DPA tiếp cận được.

Do đó, vào năm 2026, Đức cần tập trung vào việc thực hiện các hành động chính trị và lập pháp quyết đoán để cải thiện đáng kể điều kiện kinh doanh, ông Merz viết, đồng thời cho rằng chỉ khi đó nền kinh tế Đức mới có thể tăng trưởng trở lại và thoát khỏi khủng hoảng.

'Gióng chuông' báo động trong nước, Thủ tướng Đức vẫn khẳng định một điều với Ukraine- Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz chụp ảnh bên lề buổi ghi hình bài phát biểu năm mới. Ảnh: DPA

Tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine

Trong thư, Thủ tướng Đức Merz cũng nhắc lại sự ủng hộ liên tục của nước này đối với Ukraine, nói rằng quyết định sử dụng các tài sản của Nga bị đóng băng tại Liên minh châu Âu (EU) đã tạo ra cơ sở tài chính để hỗ trợ Ukraine về lâu dài trong cuộc xung đột với Nga.

"Nga không được nghi ngờ về quyết tâm của chúng ta [Đức]", ông Merz viết.

Đồng thời, Thủ tướng Merz cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ Đức sẽ tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn nhằm bảo toàn chủ quyền của Ukraine.

"Công việc ngoại giao của chúng ta [Đức] đang được thực hiện trong điều kiện khó khăn", ông Merz nói, chỉ ra sự thiếu thiện chí đàm phán của các bên liên quan, những nỗ lực của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm duy trì sự đoàn kết trong nước, và những gì Thủ tướng Đức mô tả là những thay đổi sâu sắc trong hợp tác xuyên Đại Tây Dương.

Kêu gọi tăng cường niềm tin vào chính trị

Kết thúc thư, Thủ tướng Merz kêu gọi các nhà lập pháp Đức khôi phục niềm tin vào chính trị bằng cách đưa ra các giải pháp cho các vấn đề cụ thể.

"Đây là cách chúng ta cũng sẽ thuyết phục đại đa số người dân [Đức] về giá trị của nền dân chủ và hệ thống kinh tế thị trường của chúng ta", ông Merz viết.

Theo Duy Nguyễn

Đời Sống Pháp Luật

