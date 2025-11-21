Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc botulinum liên quan đến sữa công thức cho trẻ sơ sinh

21-11-2025 - 00:19 AM | Tài chính quốc tế

CDC Hoa Kỳ ghi nhận 31 ca nghi ngờ ngộ độc botulinum liên quan sữa công thức ByHeart. Cha mẹ cần dừng sử dụng và theo dõi trẻ sát sao.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 19/11/2025, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã ghi nhận 31 ca nghi ngờ và xác nhận ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh sau khi sử dụng sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition. Sản phẩm này đã được cấp phép và bán trên một số nền tảng thương mại điện tử của Việt Nam.

Ngộ độc botulinum là một căn bệnh ít gặp nhưng đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng gây tử vong. Các triệu chứng ở trẻ sơ sinh có thể bao gồm: nghẹn hoặc khó bú; táo bón; bú kém hoặc lực bú yếu; sụp mí mắt, giảm biểu cảm khuôn mặt; khóc yếu; không thể nâng đầu, cơ yếu hoặc mềm nhũn (đặc biệt là nửa người trên và tay, chân); khó với hoặc cầm nắm đồ vật.

Lời khuyên cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ:

- Nếu đã mua sản phẩm, dừng sử dụng ngay lập tức.

- Cần lưu ý và đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất nếu trẻ có triệu chứng.

- Rửa sạch các vật dụng và bề mặt có tiếp xúc với sữa công thức bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát.

Mỹ: Thu hồi số lượng lớn sản phẩm từ 1 thương hiệu sữa bột 'sạch', nghi ngờ gây ngộ độc, liệt cơ

 

Theo Tuấn Văn

VTV

