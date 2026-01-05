Quan chức Fed có quyền bỏ phiếu lên tiếng, dự đoán đợt cắt giảm lãi suất năm 2026: ‘Còn phải chờ thêm’

Trong bài phát biểu tại Hội nghị thường niên Hiệp hội Khoa học Xã hội Đồng minh năm 2026, bà Paulson nói: “Tôi dự đoán lạm phát đang hạ nhiệt, thị trường lao động dần ổn định và tăng trưởng kinh tế năm nay vào khoảng 2%. Nếu những điều này xảy ra, việc điều chỉnh nhẹ lãi suất quỹ liên bang có thể sẽ phù hợp vào giai đoạn cuối năm”.

Bà Paulson cũng nhận định mức lãi suất quỹ liên bang hiện nay vẫn “hơi mang tính thắt chặt”. Đồng thời, bà nhấn mạnh chính sách này vẫn đang phát huy tác dụng trong việc giảm áp lực lạm phát.

Năm nay, bà Paulson có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) – cơ quan quyết định chính sách lãi suất của Fed. Trong năm ngoái, FOMC đã hạ lãi suất chuẩn tổng cộng 0,75 điểm phần trăm thông qua 3 đợt cắt giảm, mỗi đợt 25 điểm cơ bản. Sau cuộc họp chính sách tháng 12, biên độ lãi suất của Fed được đưa về phạm vi 3,5% - 3,75%.

Các quan chức Fed cắt giảm lãi suất trong bối cảnh phải cân bằng nhiều mục tiêu. Chính sách tiền tệ cần đủ thắt chặt để kéo lạm phát xuống, nhưng cũng phải đủ nới lỏng để hỗ trợ thị trường lao động đang có dấu hiệu suy yếu. Trong khi đó, Fed chịu áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump - người kêu gọi cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn. Ngược lại, một số quan chức Fed không muốn nới lỏng thêm khi lạm phát vẫn cao hơn so với mục tiêu 2%.

Tại cuộc họp tháng 12, Chủ tịch Fed Jerome Powell hầu như không đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm cắt giảm lãi suất tiếp theo. Tuy nhiên, các dự báo của Fed vẫn cho thấy khả năng có thêm các đợt nới lỏng trong năm nay.

Trong phát biểu của mình, bà Paulson cho biết bà có “sự lạc quan thận trọng đối với lạm phát” và mong muốn có “sự rõ ràng hơn về các yếu tố đang thúc đẩy tăng trưởng và làm suy yếu việc làm”.

Bà nói rằng có “khả năng khá lớn” lạm phát sẽ kết thúc năm ở mức gần 2% nếu tính theo tốc độ hàng năm, khi các điều chỉnh giá liên quan đến thuế quan đã hoàn tất.

Về tuyển dụng, bà Paulson nhận định: “Thị trường lao động rõ ràng đang chậm lại, nhưng chưa rơi vào trạng thái sụp đổ”. Bà cho rằng đà giảm tốc diện rộng của thị trường lao động xuất phát từ cả phía cung lẫn phía cầu và tình hình tuyển dụng cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.

Theo Reuters