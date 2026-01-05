Buồn của Fed

Nổi bật nhất có thể kể đến là việc thay đổi chủ tịch và nền kinh tế Mỹ được thúc đẩy bởi cả những yếu tố thuận lợi và bất lợi. Những điều này khiến cho lựa chọn của các nhà hoạch định chính sách càng trở nên quan trọng hơn.

Sau ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp, ngân hàng trung ương dự kiến sẽ theo đuổi một lộ trình ôn hòa hơn trong năm tới. Trong đó, việc cắt giảm thêm lãi suất có thể khó xảy ra do kỳ vọng về tăng trưởng mạnh mẽ và áp lực lạm phát dai dẳng.

Một điều dường như có thể chắc chắn: Sau một năm biến động phi thường xung quanh Fed, năm 2026 có vẻ sẽ tiếp tục như vậy.

Nhà kinh tế trưởng ﻿Kathy Bostjancic của Nationwide cho biết vẫn còn nhiều sự bất định phía trước. Vì thế, Fed cũng đang trong tình thế khó khăn.

Năm vừa qua, Fed đã phải đối mặt với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục doạ sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không nhanh chóng cắt giảm lãi suất. ﻿Giữa năm, Fed lại bị chỉ trích vì dự án cải tạo trụ sở chính ở Washington. Song song với đó, ông Trump đã cố gắng cách chức Thống đốc Lisa Cook với những cáo buộc rằng bà đã phạm tội gian lận thế chấp.

Tất cả những điều đó diễn ra trong bối cảnh chưa ai biết về người kế nhiệm ông Powell sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 năm nay. Khoảng 11 ứng cử viên sẽ được xem xét trong quá trình phỏng vấn do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn đầu.

Những ồn ào vẫn chưa kết thúc. Năm 2026 sẽ bắt đầu với phiên điều trần của Tòa án Tối cao dự kiến vào ngày 21/1 để quyết định liệu ông Trump có thẩm quyền cách chức bà Cook hay không. ﻿

Thời gian tới, ông Powell cũng sẽ tiết lộ kế hoạch liệu ông có tiếp tục làm hết nhiệm kỳ Thống đốc Fed kéo dài đến tháng 1/2028 hay không. ﻿

Tuy nhiên, khi nói đến chính sách, hầu hết các chuyên gia trên Phố Wall đều kỳ vọng Fed sẽ gạt bỏ những ồn ào sang một bên và tiếp tục con đường hạ lãi suất chuẩn thêm một chút, cho đến khi lãi suất tiến gần hơn đến mức trung lập khoảng 3%. Mức trung lập được coi là mức không thúc đẩy cũng không kìm hãm hoạt động kinh tế.



Chủ tịch Powell và các đồng nghiệp của ông vẫn giữ vững quan điểm rằng họ sẽ không bị ép buộc phải cắt giảm lãi suất và sẽ hành động dựa trên dữ liệu.

Nhà kinh tế trưởng Torsten Slok tại Apollo Global Management cho rằng nền kinh tế quá mạnh để Fed cắt giảm thêm nhiều. Ông dự đoán Fed chỉ thực hiện một lần giảm lãi suất nữa. Ông dự đoán các biện pháp kích thích tài khoá và thị trường lao động ổn định sẽ thúc đẩy tăng trưởng.

Một yếu tố khó đoán sẽ là vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với tăng trưởng kinh tế. Được xem như yếu tố vừa tăng cường năng suất vừa là trở ngại tiềm tàng đối với việc tuyển dụng, việc đánh giá tác động của AI đối với nền kinh tế sẽ là tối quan trọng đối với Fed.

Nhà kinh tế trưởng Joseph Brusuelas tại RSM cho biết: “Năm nay, Fed đang đối mặt với một thách thức thực sự trong việc truyền đạt chiến lược của họ. Chúng ta đang chứng kiến khoản đầu tư khổng lồ đổ vào các công nghệ rất tinh vi. Và Cục Dự trữ Liên bang sẽ cần phải truyền đạt quan điểm cơ bản của họ về ý nghĩa của điều này”.



Theo CNBC﻿