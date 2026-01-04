Chuỗi cửa hàng bách hóa hơn 100 năm tuổi xem xét thủ tục phá sản, nợ hơn 100 triệu USD

Saks Fifth Avenue – biểu tượng lâu đời của bán lẻ xa xỉ Mỹ – đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử gần 100 năm tồn tại, phản ánh rõ nét những biến động sâu sắc của toàn bộ ngành bán lẻ Mỹ. Theo các phân tích từ Reuters, chuỗi cửa hàng bách hóa cao cấp này, hiện thuộc công ty mẹ Saks Global, đang phải đối mặt với áp lực tài chính lớn, doanh số suy yếu và những thách thức mang tính cấu trúc kéo dài.

Reuters cho biết, sau khi được tách ra khỏi Hudson’s Bay và hợp nhất các tài sản bán lẻ cao cấp thành Saks Global, kỳ vọng ban đầu là tạo ra một “gã khổng lồ” có đủ quy mô để cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra kém thuận lợi hơn.

Doanh số tại nhiều cửa hàng vật lý của Saks Fifth Avenue suy giảm, trong khi mảng bán hàng trực tuyến – dù tăng trưởng – vẫn chưa đủ bù đắp chi phí vận hành cao của mô hình bách hóa truyền thống. Financial Times dẫn các nguồn tin quen thuộc với tình hình tài chính cho biết Saks Global đang phải gồng gánh nợ lớn, trong bối cảnh chi phí vốn tăng cao và nhà đầu tư ngày càng thận trọng với lĩnh vực bán lẻ.

Khó khăn của Saks không chỉ đến từ yếu tố nội tại, mà còn phản ánh sự thay đổi căn bản trong hành vi tiêu dùng. Reuters nhận định rằng ngay cả nhóm khách hàng thu nhập cao – đối tượng cốt lõi của các cửa hàng bách hóa xa xỉ – cũng đang chi tiêu dè dặt hơn, ưu tiên trải nghiệm, du lịch hoặc tiết kiệm, thay vì mua sắm hàng hiệu với tần suất như trước. Cùng lúc, các thương hiệu xa xỉ lớn ngày càng đẩy mạnh bán trực tiếp cho khách hàng qua website và cửa hàng riêng, làm suy yếu vai trò trung gian của những chuỗi bách hóa như Saks Fifth Avenue.

Ragini Bhalla, Trưởng bộ phận thương hiệu kiêm người phát ngôn của Creditsafe đã chia sẻ dữ liệu về những khó khăn mà Saks Fifth Avenue đang đối mặt. Những vấn đề này được cho là có thể đẩy “gã khổng lồ bán lẻ” này đến việc nộp đơn phá sản theo Chương 11 của luật pháp Mỹ.

“Saks luôn chậm thanh toán cho các nhà cung cấp gần một tháng hoặc hơn”, bà nói.

Thực tế, Saks sở hữu những vị trí bán lẻ đắc địa bậc nhất tại New York và nhiều thành phố lớn, nhưng chính chi phí duy trì những “địa điểm biểu tượng” này lại trở thành gánh nặng trong thời kỳ lưu lượng khách đến cửa hàng giảm. Việc tái cấu trúc, cắt giảm chi phí và tìm kiếm mô hình kinh doanh linh hoạt hơn vì thế trở thành ưu tiên sống còn, dù điều này đồng nghĩa với việc thu hẹp quy mô hoặc thay đổi bản sắc vốn làm nên tên tuổi của Saks trong gần một thế kỷ.

Nhiều hãng truyền thông lớn hiện cũng đã đưa tin rằng Saks Global Enterprises thực sự đã đặt khả năng nộp đơn phá sản theo Chương 11 lên bàn cân.

“Theo những người am hiểu tình hình, Saks Global Enterprises – đang đối mặt với rất ít lựa chọn trước khoản thanh toán nợ hơn 100 triệu USD đến hạn vào cuối tháng trước và đang cân nhắc phá sản theo Chương 11 như phương án cuối cùng”, một hãng tin lớn của phương Tây đưa tin.

Được biết, một số bên cho vay của Saks trong những ngày gần đây đã tiến hành các cuộc thảo luận kín để đánh giá nhu cầu tiền mặt của công ty. Các cuộc trao đổi tập trung vào khả năng cấp khoản vay dành cho doanh nghiệp đang trong quá trình phá sản – một hình thức tài trợ khi phá sản.

Tuy nhiên, bất chấp tính rõ ràng của các dữ liệu – vốn ít nhất cũng cho thấy những lo ngại tài chính nghiêm trọng tại Saks Global – công ty này vẫn phủ nhận rằng có bất kỳ vấn đề nào đang xảy ra.

“Chúng tôi đang đạt được những tiến triển mạnh mẽ trong việc giảm các khoản thanh toán tồn đọng, đầu tư cho quá trình chuyển đổi và thúc đẩy hiệu quả hoạt động. Việc tái cấu trúc không nằm trong kế hoạch. Chúng tôi có đủ thanh khoản sau khi huy động được 600 triệu USD (15.780 tỷ đồng) tài trợ vào mùa hè năm nay từ các trái chủ hiện hữu”, đại diện công ty nói.

Từ câu chuyện của Saks Fifth Avenue, bức tranh khủng hoảng rộng hơn của ngành bán lẻ Mỹ hiện lên ngày càng rõ nét. Theo Reuters, hàng loạt chuỗi bán lẻ – từ bình dân đến cao cấp – đã phải đóng cửa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cửa hàng trong vài năm gần đây. Lạm phát cao kéo dài, lãi suất ở mức cao nhất nhiều thập kỷ và áp lực chi phí lao động khiến lợi nhuận của các nhà bán lẻ bị bào mòn. Trong khi đó, thương mại điện tử và các nền tảng bán hàng trực tiếp tiếp tục giành thị phần, buộc các mô hình bán lẻ truyền thống phải thay đổi hoặc chấp nhận thu hẹp.

Financial Times nhận xét rằng ngành bán lẻ Mỹ đang bước vào một giai đoạn “thanh lọc” khắc nghiệt, nơi chỉ những doanh nghiệp có bảng cân đối tài chính lành mạnh, chiến lược đa kênh rõ ràng và khả năng thích nghi nhanh mới có thể trụ vững. Những chuỗi bách hóa lâu đời như Saks Fifth Avenue, vốn gắn liền với trải nghiệm mua sắm truyền thống, đang chịu áp lực lớn nhất khi phải vừa bảo toàn di sản thương hiệu, vừa chuyển mình trong môi trường tiêu dùng hoàn toàn khác trước.

Trong bối cảnh đó, khó khăn của Saks không còn là câu chuyện riêng của một thương hiệu xa xỉ, mà là dấu hiệu cho thấy mô hình bán lẻ Mỹ đang đứng trước ngã rẽ lịch sử. Khi người tiêu dùng thay đổi, chi phí tài chính tăng cao và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, sự sống còn của các “biểu tượng” bán lẻ sẽ phụ thuộc vào việc họ có thể tái định nghĩa chính mình nhanh đến mức nào.

Theo: Reuters, Financial Times﻿