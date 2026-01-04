Thế giới có một ông vua xe điện mới

Một chiếc xe điện BYD Seal U của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Năm 2011, CEO của Tesla, Elon Musk, đã coi thường nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD như một đối thủ cạnh tranh. Nhưng khoảng 14 năm sau, BYD đã đánh bại nhà tiên phong xe điện Mỹ ngay trên sân nhà của họ.

Hôm 1/1/2026, BYD thông báo đã bán được 2,26 triệu xe điện, tăng gần 28% so với năm 2024. Trong khi đó, hôm 2/1, Tesla báo cáo năm thứ hai liên tiếp doanh số giảm: Số lượng xe giao giảm 8,6% xuống chỉ còn 1,6 triệu chiếc, ghi nhận mức giảm hàng năm lớn nhất trong lịch sử công ty.

BYD đã vượt qua Tesla mặc dù xe điện của hãng này không được bán tại Mỹ, trong khi Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Tesla.

Trong quý IV, doanh số của Tesla đạt khoảng 418.000 chiếc, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, và giảm mạnh hơn nữa so với doanh số toàn cầu kỷ lục trong quý III, khi người lái xe Mỹ đổ xô đi mua xe điện trước khi khoản tín dụng thuế 7.500 đô la hết hạn vào ngày 1/10.

Không giống như các nhà sản xuất ô tô khác, Tesla không công bố doanh số bán hàng theo từng thị trường, mà chỉ cung cấp số liệu toàn cầu, nhưng theo báo cáo của công ty, thị trường Mỹ chiếm gần một nửa doanh thu của họ.

Các báo cáo của các nhà sản xuất ô tô khác vào 30/12/2025 cũng có thể cho thấy doanh số bán xe điện tại Mỹ yếu trong ba tháng cuối năm 2025.

Doanh số giao xe của Tesla từng tăng gần 50% mỗi năm. Nhưng hãng đã ghi nhận lần giảm doanh số hàng năm đầu tiên vào năm 2024, với mức giảm khiêm tốn 1%.

Doanh số của hãng giảm mạnh trong sáu tháng đầu năm 2025 khi phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn từ các sản phẩm xe điện của các nhà sản xuất ô tô khác, như BYD và các nhà sản xuất ô tô toàn cầu truyền thống, cũng như phản ứng dữ dội đối với các hoạt động chính trị của doanh nhân Musk, điều đã khiến nhiều khách hàng tiềm năng ở Mỹ và châu Âu tức giận.

Đầu năm 2025, khi ông Musk còn lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ của chính quyền tổng thống Trump, đã có những cuộc biểu tình thường xuyên bên ngoài các showroom của Tesla ở châu Âu và Mỹ, và một số báo cáo về hành vi phá hoại đối với xe và địa điểm của Tesla.

Việc đổ xô tận dụng ưu đãi thuế sắp hết hạn đã giúp doanh số bán hàng tăng trong quý 3. Nhưng điều này có thể đã thúc đẩy việc mua hàng của một số người mua dự định mua Tesla vào cuối năm.

Để bù đắp cho việc mất đi khoản tín dụng thuế, Tesla đã tung ra các phiên bản rẻ hơn của dòng xe Model 3 và Model Y, nhưng những phiên bản này, dù có giá thấp hơn khoảng 5.000 đô la so với các phiên bản "cao cấp" tương đương, lại không đi được quãng đường xa bằng các phiên bản cao cấp sau mỗi lần sạc đầy và thiếu một số tính năng.