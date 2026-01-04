Venezuela có tổng thống lâm thời

Tòa án Tối cao Venezuela ngày 3/1 đã ra lệnh cho Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhận vai trò tổng thống lâm thời của đất nước trong bối cảnh ông Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ vào sáng sớm cùng ngày.

Theo phán quyết của tòa, bà Rodríguez sẽ đảm nhận "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm bảo đảm sự liên tục trong quản lý hành chính và bảo vệ toàn diện quốc gia".

Phán quyết cũng cho biết tòa sẽ tiếp tục thảo luận để "xác định khuôn khổ pháp lý phù hợp nhằm bảo đảm sự liên tục của Nhà nước, quản trị chính phủ và bảo vệ chủ quyền" trước sự vắng mặt của tổng thống.

Vài giờ sau khi ông Maduro và vợ ông - Cilia Flores bị bắt, bà Rodríguez đã chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc phòng Quốc gia cùng các bộ trưởng và quan chức cấp cao, yêu cầu "trả tự do ngay lập tức" cho ông Maduro và vợ, đồng thời lên án chiến dịch quân sự của Mỹ.

"Chúng tôi kêu gọi các dân tộc trong đại gia đình quê hương hãy đoàn kết, bởi những gì đã xảy ra với Venezuela có thể xảy ra với bất kỳ ai", bà Rodríguez phát biểu trong phiên họp - được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia.

Bà Rodríguez, 56 tuổi, sinh ra tại Caracas và học luật tại Đại học Trung ương Venezuela.

Bà đã có hơn hai thập kỷ hoạt động trong phong trào Chavismo – phong trào chính trị do Tổng thống Hugo Chávez sáng lập.

Cùng với anh trai Jorge Rodríguez, người hiện đang nắm giữ vai trò Chủ tịch Quốc hội, bà Rodríguez đã giữ nhiều vị trí quyền lực từ thời ông Chávez.

Bà từng là Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin từ năm 2013-2014, sau đó trở thành Ngoại trưởng từ 2014-2017. Năm 2017, bà Rodríguez trở thành Chủ tịch Quốc hội Lập hiến. Năm 2018, ông Maduro bổ nhiệm bà làm Phó Tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Bà Rodríguez tiếp tục giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông Maduro, bắt đầu từ ngày 10/1/2025, sau cuộc bầu cử 28/7/2024.

Trong những thông điệp đầu tiên sau khi ông Maduro bị bắt giữ, bà Rodríguez tỏ ra không nhượng bộ.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia, Rodríguez cho biết bà không rõ tung tích của ông Maduro và bà Flores, đồng thời yêu cầu bằng chứng cho thấy họ vẫn còn sống. Đến chiều, trong phiên họp Hội đồng Quốc phòng Quốc gia, bà lên án chiến dịch của Mỹ và khẳng định ông Maduro vẫn là người lãnh đạo Venezuela.

"Ở đất nước này chỉ có một tổng thống, và tên ông ấy là Nicolás Maduro Moros", bà Rodríguez nói.