Tổng thống Maduro bị bắt, ai nắm quyền ở Venezuela?

Theo Reuters, trong bối cảnh Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ vào rạng sáng ngày 3/1, Phòng Hiến pháp của Tòa án Tối cao Venezuela cùng ngày ra phán quyết yêu cầu Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời.

Theo nội dung phán quyết, bà Rodriguez sẽ tiếp quản “cương vị Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela nhằm bảo đảm sự liên tục trong quản lý hành chính và việc bảo vệ toàn diện đất nước".

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez.

Tòa án cho biết thêm, cơ quan này sẽ tiếp tục thảo luận để xác định khuôn khổ pháp lý phù hợp, qua đó bảo đảm sự liên tục của Nhà nước, hoạt động điều hành chính phủ và việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trước tình trạng “tổng thống đương nhiệm bị cưỡng bức vắng mặt".

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình chính trị Venezuela rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn tới việc bắt giữ ông Maduro, làm dấy lên những tranh cãi gay gắt trong nước và phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Trước đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định "Venezuela chỉ có một tổng thống, và tên ông ấy là Nicolas Maduro Moros” Bà đồng thời yêu cầu Washington ngay lập tức trả tự do cho ông Maduro và vợ.

Bà Rodriguez chỉ trích chiến dịch của Mỹ, đồng thời cho biết Caracas sẵn sàng đối thoại và thiết lập quan hệ “tôn trọng lẫn nhau” với chính quyền Trump, coi đây là điều kiện duy nhất cho bất kỳ mối quan hệ song phương nào sau cuộc tấn công.

Trong khi đó, theo các nguồn tin được dẫn bởi New York Times, ít nhất 40 người thiệt mạng trong chiến dịch. Caracas tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra các tổ chức quốc tế và yêu cầu triệu tập khẩn cấp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo xác nhận của Sở Cảnh sát New York với CNN, ông Maduro đã được đưa tới Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, sau khi được trực thăng chở vào Manhattan và hộ tống bằng một đoàn xe của các lực lượng thực thi pháp luật.

Ông Maduro dự kiến sẽ phải ra hầu tòa tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới, đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.