CNN hé lộ những hình ảnh đầu tiên: Ông Maduro được đưa tới New York

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã xuống máy bay sau khi đến Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở New York, CNN dẫn nguồn quan chức liên bang và hình ảnh từ đài đối tác WCBS cho biết.

Hình ảnh từ WCBS cho thấy, nhà lãnh đạo Venezuela mặc trang phục màu xám, bị còng tay, và được hộ tống bởi các đặc vụ liên bang.

Theo CNN, ông Maduro dự kiến sẽ lên trực thăng đến Manhattan, thành phố New York, trước khi được chuyển đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan. Ông sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới.

Nhà phân tích pháp lý cấp cao của CNN Elie Honig nhận định, địa điểm hạ cánh của chuyến bay chở ông Maduro — Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở Newburgh, New York — có "ý nghĩa chính trị, quốc tế và ngoại giao to lớn" do một khái niệm pháp lý gọi là venue (địa điểm xét xử), yêu cầu vụ án phải được truy tố tại đúng khu vực liên bang.

"Có 2 cách để công tố viên xác định thẩm quyền: Thứ nhất là chứng minh một phần âm mưu xảy ra trong khu vực đó. Nhưng cách thứ hai — và tôi nghĩ đây chính là điều chúng ta đang thấy — là với người bị dẫn độ từ nước ngoài, nơi đầu tiên họ đặt chân xuống đất Mỹ sẽ tự động trở thành nơi có thẩm quyền xét xử", Honig giải thích.

Honig, cựu công tố viên liên bang và tiểu bang, cho biết trong quá trình làm việc, một số công dân nước ngoài bị Mỹ bắt giữ cũng thường được đưa đến căn cứ không quân Newburgh, "bởi điều này đảm bảo thẩm quyền thuộc về Quận phía Nam New York" — một khu vực mà theo ông, văn phòng Công tố viên Mỹ "có vị thế đặc biệt để xử lý loại vụ án này".