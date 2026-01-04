Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều tàu chở dầu quay đầu rời Venezuela giữa lúc Mỹ siết chặt phong tỏa

04-01-2026 - 07:31 AM | Tài chính quốc tế

Nhiều tàu chở dầu đã đổi hướng hoặc tạm dừng hành trình nhằm tránh Venezuela trong bối cảnh Mỹ đe dọa tịch thu các tàu vận chuyển dầu mỏ.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, ít nhất bảy tàu chở dầu đã thay đổi lộ trình hoặc dừng lại trên biển. Trước đó, bốn tàu khác cũng tiếp cận vùng biển Venezuela nhưng nhanh chóng quay đầu sau khi lực lượng Mỹ giành quyền kiểm soát tàu chở dầu Skipper vào giữa tháng 12.

Các tàu tránh khu vực Caribe được cho là có khả năng vận chuyển tổng cộng khoảng 12,4 triệu thùng dầu thô. Dữ liệu cho thấy bốn tàu đã chuyển hướng, trong khi ba tàu khác vẫn neo đậu ngoài khơi. Việc xuất khẩu bị gián đoạn khiến các bể chứa dầu tại Venezuela dần quá tải, buộc công ty dầu khí nhà nước Petroleos de Venezuela (PDVSA) phải tạm ngừng hoạt động tại một số giếng dầu. Riêng tại lưu vực Orinoco - khu vực sản xuất phần lớn dầu thô của cả nước, sản lượng đã giảm khoảng 25% vào ngày 29/12 so với giữa tháng 12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Venezuela sử dụng doanh thu từ dầu mỏ để tài trợ cho các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm buôn bán ma túy và khủng bố. Trong khuôn khổ chiến dịch gia tăng sức ép, Mỹ đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm vào các tàu bị nghi buôn lậu ma túy, khiến hơn 100 người thiệt mạng và thu giữ hai tàu chở dầu là Skipper và Centuries. Hiện hai tàu này đang neo đậu ngoài khơi bang Texas.

Chính phủ Venezuela đã bác bỏ các cáo buộc trên, đồng thời cho rằng hành động của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Mỹ tuyên bố đã tấn công một cơ sở bên trong lãnh thổ Venezuela bị cho là liên quan đến hoạt động vận chuyển ma túy. Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bốn công ty Trung Quốc và bốn tàu biển bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu thô của Venezuela.

Các chuyên gia cảnh báo, rằng bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào đối với xuất khẩu dầu mỏ cũng sẽ gây thêm sức ép lên nền kinh tế Venezuela, vốn đang gặp nhiều khó khăn sau bảy năm chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ. Dầu mỏ hiện vẫn là trụ cột của nền kinh tế nước này, đóng vai trò quan trọng trong việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và thuốc men.

Trong bối cảnh đó, tập đoàn Chevron Corp của Mỹ vẫn tiếp tục vận chuyển dầu thô từ Venezuela theo giấy phép đặc biệt do Bộ Tài chính Mỹ cấp.

Ngày 16/12/2025, Tổng thống Donald Trump tuyên bố phong tỏa hoàn toàn các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào vùng biển Venezuela. Giới phân tích nhận định nếu Venezuela không thể duy trì xuất khẩu, tình trạng tồn kho quá mức sẽ buộc PDVSA phải đóng cửa thêm nhiều giếng dầu.

Gần đây, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington sẽ tiếp tục chặn bắt các tàu chở dầu cho đến khi chính quyền Venezuela hoàn trả những gì Mỹ cho là "tài sản bị đánh cắp".

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

