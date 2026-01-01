Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Somalia đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

04-01-2026 - 00:10 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 1/1/2026, Somalia chính thức tiếp quản cương vị Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Somalia đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Ảnh 1.

(Ảnh: EPA)

Theo đó, trong suốt tháng 1/2026, Somalia sẽ chủ trì các hoạt động, cuộc họp thường kỳ và khẩn cấp của HĐBA - cơ quan chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trên cương vị này, Somalia có nhiệm vụ điều phối chương trình nghị sự, thúc đẩy tham vấn và tạo đồng thuận giữa các quốc gia thành viên.

Chủ tịch HĐBA LHQ tháng 1/2026 của Somalia do Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Somalia tại LHQ Abukar Osman đảm nhiệm, kế nhiệm Đại sứ Samuel Zbogar của Slovenia. Trong tuyên bố chính thức, Phái đoàn Somalia tại LHQ khẳng định sẽ thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng, toàn diện, dựa trên tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời ưu tiên các phương thức làm việc minh bạch, hiệu quả và dựa trên đồng thuận.

Cương vị Chủ tịch luân phiên có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, sau khi Somalia được bầu làm ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ hai năm (2026 - 2027). Cùng nhiệm kỳ này, châu Phi còn có Liberia và Cộng hòa Dân chủ Congo trúng cử.

Hiện nay, chỉ có 5 quốc gia sở hữu ghế thường trực và quyền phủ quyết tại HĐBA, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên sau 55 năm Somalia giữ cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ, kể từ lần gần nhất vào năm 1971. Sự kiện này được đánh giá là dấu hiệu rõ nét cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của Mogadishu sau nhiều thập kỷ xung đột vũ trang và thiên tai, đồng thời phản ánh những tiến bộ về ổn định chính trị và hội nhập quốc tế của nước này.

Theo Hãng Thông tấn Quốc gia Somalia (SONNA), Bộ Ngoại giao Somalia nhấn mạnh việc đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐBA là cơ hội quan trọng để thể hiện cam kết của nước này đối với hòa bình, an ninh toàn cầu, cũng như sẵn sàng đóng vai trò lãnh đạo mang tính xây dựng trong các diễn đàn quốc tế.

Liên hợp quốc gặp khó về ngân sách

Theo An Khê

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát minh của tiến sĩ Trung Quốc khiến thế giới kinh ngạc: Tạo ra vật liệu 'không thể cháy', chịu nhiệt vượt 1.500 độ C, giúp lính cứu hỏa sống sót trong biển lửa

Phát minh của tiến sĩ Trung Quốc khiến thế giới kinh ngạc: Tạo ra vật liệu 'không thể cháy', chịu nhiệt vượt 1.500 độ C, giúp lính cứu hỏa sống sót trong biển lửa Nổi bật

Chính phủ Venezuela nói không biết tung tích của TT Maduro và phu nhân - Nga phản ứng trước hành động của Mỹ

Chính phủ Venezuela nói không biết tung tích của TT Maduro và phu nhân - Nga phản ứng trước hành động của Mỹ Nổi bật

5 tuyên bố của Elon Musk về Tesla trong năm 2025 không thành hiện thực

5 tuyên bố của Elon Musk về Tesla trong năm 2025 không thành hiện thực

23:23 , 03/01/2026
Quật mộ tìm thấy cỗ máy bí ẩn 2.000 năm tuổi, giới khoa học Trung Quốc thốt lên: "Thứ này không thể là thật"

Quật mộ tìm thấy cỗ máy bí ẩn 2.000 năm tuổi, giới khoa học Trung Quốc thốt lên: "Thứ này không thể là thật"

22:33 , 03/01/2026
Một quốc gia sở hữu công nghệ số một Châu Á, có khả năng sáng hơn Mặt Trời 1.000 tỷ lần

Một quốc gia sở hữu công nghệ số một Châu Á, có khả năng sáng hơn Mặt Trời 1.000 tỷ lần

22:00 , 03/01/2026
Coder tố cáo sự lừa đảo đằng sau ứng dụng giao đồ ăn: Bào tiền cả tài xế lẫn người dùng

Coder tố cáo sự lừa đảo đằng sau ứng dụng giao đồ ăn: Bào tiền cả tài xế lẫn người dùng

21:31 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên