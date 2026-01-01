Somalia đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

(Ảnh: EPA)

Theo đó, trong suốt tháng 1/2026, Somalia sẽ chủ trì các hoạt động, cuộc họp thường kỳ và khẩn cấp của HĐBA - cơ quan chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trên cương vị này, Somalia có nhiệm vụ điều phối chương trình nghị sự, thúc đẩy tham vấn và tạo đồng thuận giữa các quốc gia thành viên.

Chủ tịch HĐBA LHQ tháng 1/2026 của Somalia do Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Somalia tại LHQ Abukar Osman đảm nhiệm, kế nhiệm Đại sứ Samuel Zbogar của Slovenia. Trong tuyên bố chính thức, Phái đoàn Somalia tại LHQ khẳng định sẽ thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng, toàn diện, dựa trên tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời ưu tiên các phương thức làm việc minh bạch, hiệu quả và dựa trên đồng thuận.

Cương vị Chủ tịch luân phiên có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, sau khi Somalia được bầu làm ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ hai năm (2026 - 2027). Cùng nhiệm kỳ này, châu Phi còn có Liberia và Cộng hòa Dân chủ Congo trúng cử.

Hiện nay, chỉ có 5 quốc gia sở hữu ghế thường trực và quyền phủ quyết tại HĐBA, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên sau 55 năm Somalia giữ cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ, kể từ lần gần nhất vào năm 1971. Sự kiện này được đánh giá là dấu hiệu rõ nét cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của Mogadishu sau nhiều thập kỷ xung đột vũ trang và thiên tai, đồng thời phản ánh những tiến bộ về ổn định chính trị và hội nhập quốc tế của nước này.

Theo Hãng Thông tấn Quốc gia Somalia (SONNA), Bộ Ngoại giao Somalia nhấn mạnh việc đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐBA là cơ hội quan trọng để thể hiện cam kết của nước này đối với hòa bình, an ninh toàn cầu, cũng như sẵn sàng đóng vai trò lãnh đạo mang tính xây dựng trong các diễn đàn quốc tế.