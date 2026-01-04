Lý giải hiện tượng đơn hàng pizza tăng đột biến giữa lúc Mỹ tấn công Venezuela

Theo ghi nhận của The Economic Times, các tiệm pizza gần trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ tại hạt Arlington, bang Virginia, đã báo cáo lượng khách và đơn đặt hàng tăng mạnh trong rạng sáng 3/1.

Thời điểm này trùng với các thông tin về những vụ nổ tại thủ đô Caracas cũng như tuyên bố công khai của Tổng thống Mỹ , làm dấy lên sự chú ý trở lại đối với hiện tượng được gọi là “chỉ báo pizza Lầu Năm Góc”.

Hoạt động “ăn đêm” thu hút chú ý

Tài khoản Pentagon Pizza Report, chuyên theo dõi lưu lượng ăn uống quanh Lầu Năm Góc, cho biết tiệm Pizzato Pizza ghi nhận lượng khách tăng đột biến từ khoảng 2h04 sáng (giờ miền Đông Mỹ) và kéo dài đến gần 3h05. Đến 3h44, lưu lượng giảm mạnh, gần như trở về mức bình thường. Tổng thời gian tăng vọt kéo dài khoảng 90 phút.

Tiệm Pizzato Pizza gần Lầu Năm Góc ghi nhận lượng khách tăng cao đến 3h05 sáng (giờ miền Đông Mỹ). (Nguồn: Pentagon Pizza Report/X)

Theo các quan sát không chính thức, lượng đơn đồ ăn quanh Lầu Năm Góc thường tăng cao trong những thời điểm các lực lượng an ninh và quân sự phải làm việc kéo dài. Quan niệm phổ biến cho rằng khi các hoạt động nhạy cảm diễn ra, nhân sự hạn chế rời khỏi cơ sở làm việc và phụ thuộc nhiều hơn vào các điểm ăn uống lân cận.

Hiện tượng tương tự từng xuất hiện vào tháng 6 năm ngoái, khi các cửa hàng đồ ăn nhanh gần Lầu Năm Góc ghi nhận lượng khách tăng mạnh, trùng với thời điểm xuất hiện thông tin Israel chuẩn bị không kích Iran trong khuôn khổ chiến dịch mang tên “Operation Lion”.

Cùng thời điểm diễn ra đợt gia tăng hoạt động ăn uống ban đêm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng Washington đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tại Venezuela. Ông cho biết Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores đã bị “bắt giữ” và “đưa ra khỏi đất nước”.

Tổng thống Maduro bị dẫn giải tới nơi giam giữ tại Mỹ.

Mặc dù Lầu Năm Góc không bình luận về thói quen ăn uống của nhân viên hay bất kỳ mối liên hệ nào giữa các biến động này với tình hình quốc tế, đợt tăng đột biến đơn hàng pizza tại bang Virginia vẫn diễn ra trùng với thời điểm các cuộc không kích được ghi nhận tại Caracas, tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hôm qua (3/1), Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi công bố bản cáo trạng mới, mở rộng từ các cáo buộc từng được đưa ra đối với ông Maduro từ năm 2020.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành Venezuela” cho đến khi nước này có một quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình. Ông không ủng hộ khả năng lãnh đạo của nhân vật đối lập María Corina Machado, cho rằng bà không có đủ sự ủng hộ và uy tín trong nước.

Trong khi đó, theo các nguồn tin được dẫn bởi New York Times, ít nhất 40 người thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ. Caracas tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra các tổ chức quốc tế và yêu cầu triệu tập khẩn cấp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.