Trung Quốc hoán cải tàu container phương tiện mang máy bay chiến đấu
Trung Quốc đang chế tạo một tàu sân bay thay thế với máy bay không người lái, dựa trên việc cải tạo tàu container.
Đây là kết luận của nhiều nhà phân tích sau khi những hình ảnh mới về con tàu thương mại vốn đã nổi tiếng vì bị quân sự hóa của Trung Quốc được công bố.
Trước đó, các bức ảnh cho thấy nhiều bệ phóng tên lửa (tên lửa chống hạm hoặc hệ thống phòng không) và radar được giấu kín trong các container vận tải.
Giờ đây, một máy phóng điện từ lắp ráp từ nhiều bệ đỡ xe khác nhau, đã được phát hiện trên boong tàu container. Các máy bay không người lái, hoặc mô hình của những phương tiện này, được gắn gần đó.
Giới chuyên gia nhấn mạnh rằng Bắc Kinh đang cố gắng nhanh chóng lấp đầy những khoảng trống trong lực lượng tàu sân bay không người lái của mình.
Cụ thể, trước đây đã xuất hiện trên báo chí một số bức ảnh về hai tàu "hải dương học" được cho là dân sự, nhưng lại có sàn đáp máy bay hoạt động đầy đủ.
Giờ đây, một tàu thương mại vũ trang đang được bổ sung vào kho vũ khí, nhưng hiệu quả của việc ứng biến như vậy vẫn còn đáng ngờ.
Trước đó, chiếc tàu sân bay trực thăng tấn công đổ bộ Type 076 đầu tiên đã được trang bị máy phóng điện từ, điều này cũng khá bất thường đối với một chiến hạm như vậy.
Cần lưu ý rằng việc sử dụng tàu sân bay giả đã được áp dụng rộng rãi trong Thế chiến II. Hoa Kỳ là quốc gia tiên phong, đưa vào biên chế gần 100 phương tiện như vậy từ cuối cuộc xung đột với Đế quốc Nhật Bản, trong đó một số lượng đáng kể là các tàu dân sự được hoán cải.
