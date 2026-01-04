Thuỵ Sĩ bao trùm trong tang thương: Đội cứu hỏa cùng bật khóc khi tưởng niệm các nạn nhân mình không thể cứu sống

Những người lính cứu hỏa từng tham gia chữa cháy tại biển lửa Le Constellation, một quán bar ở Crans Montana, Thụy Sĩ vào ngày 1 tháng 1, đã dành sự tôn kính và niềm tiếc thương vô hạn đối với những nạn nhân mà họ không thể cứu thoát.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại Le Constellation bùng phát sau 1 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 1 khi những người tham gia tiệc tùng đang chào đón năm mới. Những người sống sót sau vụ việc kinh hoàng cho biết họ thấy nhân viên phục vụ bước vào chỉ vài giây trước đó, tay cầm những chai champagne có gắn pháo bông. Các nhà điều tra tin rằng một trong số những cây pháo này có thể đã bén lửa vào trần nhà và khiến đám cháy lan ra nhanh chóng.

Những hình ảnh xúc động tại nơi tưởng niệm (Ảnh: Mirror)

Các quan chức cho biết đã có 40 người thiệt mạng và 119 người khác bị thương trong vụ cháy tại quán bar ở Crans Montana khi mọi người đang ăn mừng đêm giao thừa. Theo Frederic Gisler, chỉ huy cảnh sát vùng Valais, những người bị thương bao gồm 71 công dân Thụy Sĩ, 14 người Pháp và 11 người Ý, cùng với công dân các nước Serbia, Bosnia Herzegovina, Luxembourg, Bỉ, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Quốc tịch của 14 người khác vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Vào thứ Sáu (2 tháng 1), nhóm khoảng 10 người lính cứu hỏa thuộc đội cứu hộ được gọi đến hiện trường vụ cháy đã nhận được những tràng pháo tay từ người dân địa phương khi họ đến đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân. Họ đứng khoác tay nhau để đánh dấu khoảnh khắc đau lòng này. Một vài người trong số họ đã bật khóc khi bày tỏ lòng thành kính với những người đã khuất, nhưng sự chào đón nồng nhiệt của những người xung quanh là sự ghi nhận đầy biết ơn vì họ đã cứu sống được rất nhiều người khác.

Tổng giám đốc bệnh viện khu vực ở Sion, nơi tiếp nhận hàng chục người bị thương, cho biết những người bị bỏng nặng sẽ phải đối mặt với nhiều tháng điều trị. Tuy nhiên, ông hy vọng rằng sức trẻ sẽ giúp họ phục hồi nhanh hơn. Eric Bonvin, người đứng đầu bệnh viện nằm cách khu nghỉ dưỡng khoảng 10 km đường hàng không, cho biết những người bị thương là thanh thiếu niên và người trẻ tuổi, trung bình khoảng 20 tuổi. Những người sống sót mô tả lại cảnh tượng những người bạn cùng tham gia tiệc tùng phải vật lộn để thoát khỏi biển lửa, một số người bị bỏng rất nghiêm trọng.

Vào chiều thứ Bảy (3 tháng 1), cảnh sát thông báo một cuộc điều tra đã được mở nhắm vào Jacques và Jessica Moretti vào đêm thứ Sáu. Cảnh sát Valais cho biết trong một tuyên bố: "Cuộc điều tra nhắm vào những người quản lý quán bar Le Constellation". Những phát hiện ban đầu sau vụ cháy xảy ra ngày 1 tháng 1 năm 2026 đã dẫn đến việc khởi tố hình sự đối với hai người quản lý của cơ sở này.