Lập trường của Mỹ và sóng giá dầu

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đăng trên mạng xã hội X ảnh chụp màn hình thông điệp của ông từ 6 tháng trước, trong đó Washington tuyên bố không công nhận ông Nicolas Maduro là Tổng thống Venezuela.

Trước đó, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto cho biết Mỹ đã tấn công các cơ sở dân sự và quân sự tại Caracas, đồng thời gọi hành động của Washington là một cuộc xâm lược quân sự.

Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp, và quân đội nước này đang chuẩn bị bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành thành công các đòn tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela. Theo ông Trump, nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

Tác động tiềm tàng tới thị trường dầu mỏ

Theo Tổng biên tập InfoTEK Alexander Frolov trả lời hãng tin TASS, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela có thể khiến giá dầu tăng trong ngắn hạn lên mức 70–80 USD mỗi thùng.

Giá hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 3 chốt phiên ngày 1-1 trên sàn ICE London ở mức 60,8 USD mỗi thùng.

“Thị trường dầu mỏ có thể phản ứng mạnh trong ngắn hạn, với giá tăng vọt. Tuy nhiên, đà điều chỉnh giảm cũng có thể diễn ra nhanh chóng, bởi trên thực tế sản lượng của Venezuela có tác động không đáng kể đến nguồn cung toàn cầu,” ông Frolov nói.

“Nếu các cơ quan quốc tế đột ngột bắt đầu cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ ổn định cụ thể là không cần đến Venezuela và rằng tình trạng dư cung được các tổ chức quốc tế dự báo sẽ không xảy ra, thì giá có thể quay lại mức 70–80 USD mỗi thùng. Tuy nhiên, tác động đó sẽ chỉ xuất phát từ các can thiệp bằng lời nói,” chuyên gia này nói thêm.

Ông Frolov giải thích rằng Venezuela chỉ mang tính danh nghĩa là một trong những quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, bởi chỉ số này không phản ánh sản lượng thực tế do chi phí khai thác cao và sức ép từ các lệnh trừng phạt.

Theo chuyên gia, các biện pháp trừng phạt đã ảnh hưởng tới khoảng 0,5 triệu thùng/ngày sản lượng, trong khi chi phí cao kéo dài hơn một thập kỷ khủng hoảng đã khiến sản lượng sụt giảm hơn 1 triệu thùng/ngày.