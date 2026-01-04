"Tôi đã thấy nhiều người bị cháy": Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ cháy quán bar Thụy Sĩ

Một người hùng đã dũng cảm xông vào quán bar tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Thụy Sĩ khi nơi này đang rực cháy đã tiết lộ những hình ảnh ám ảnh về việc các vị khách bị thiêu sống trong lúc ông tuyệt vọng tìm cách cứu họ. Những người tham gia tiệc mừng năm mới đã hoảng loạn la hét và chạy loạn khi bị mắc kẹt bên trong "biển lửa" đang thiêu rụi địa điểm này.

Ít nhất 40 người đã thiệt mạng và 115 người bị thương trong sự cố thảm khốc xảy ra tại điểm nóng du lịch Crans-Montana, bang Valais. Các đoạn phim từ bên ngoài quán bar cho thấy những ngọn lửa dữ dội bốc lên từ bên trong trong khi hàng chục người dân xung quanh lao đến ứng cứu.

Nhân chứng Bastien Frema, 20 tuổi, bàng hoàng kể lại: "Mọi người la hét thất thanh. Tôi thấy nhiều người với quần áo cháy sém, rách nát treo lủng lẳng trên người. Họ gào thét cầu cứu nhưng chúng tôi không thể làm gì được." Một người khác mô tả cảnh tượng lúc đó là một sự hỗn loạn tột cùng khi các nạn nhân bị bỏng nặng và không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một nhân chứng dũng cảm khác chia sẻ với BBC rằng anh đã lập tức lao tới hiện trường ngay khi thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên bầu trời đêm. Anh đã đập vỡ cửa sổ và túm lấy bất cứ ai có thể để kéo họ ra ngoài an toàn. Khi vào bên trong, anh chứng kiến cảnh tượng sốc khi nhiều người bị cháy nặng. Dù sợ hãi nhưng vì lo lắng em trai mình có thể bị kẹt bên trong, anh đã ở lại hỗ trợ nước uống và quần áo, thậm chí cởi cả áo khoác của mình để đắp cho những người bị thương.

Hình ảnh quay chụp từ bên ngoài quán bar

Axel, 19 tuổi, kể với truyền thông địa phương rằng ban đầu anh và bạn mình là Nathan cứ ngỡ lời hô hoán "cháy, cháy, cháy!" là một trò đùa. Nhưng đột nhiên, một đám mây khói đen kịt xuất hiện khiến họ không thể thở nổi. Do cầu thang bị tắc nghẽn, hai chàng trai đã phải dùng một chiếc bàn làm lá chắn ngăn lửa và dùng nó để đập vỡ cửa sổ thoát thân. "Tôi mất giày, mất áo khoác, mất hết đồ đạc vật chất nhưng điều đó không quan trọng. Tôi vẫn còn sống, giờ tôi chỉ biết cầu nguyện cho những người còn kẹt lại," Axel nói.

Một người sống sót khác từ tầng hầm cũng kể lại giây phút sinh tử khi phải trốn sau một chiếc bàn để tránh sức nóng của ngọn lửa trước khi tìm được đường thoát qua cửa sổ. Anh đau đớn cho biết một số người bạn đi cùng hiện đã không còn nữa.

Về nguyên nhân vụ việc, một nhân chứng tên Emma khẳng định với BFM TV rằng lửa bắt đầu bùng phát sau khi mọi người ăn mừng bằng những chai rượu champagne có gắn pháo bông que. Những tia lửa đã chạm vào trần nhà và khiến cả căn phòng chìm trong lửa chỉ trong vài giây. Một nhân chứng khác cũng nhìn thấy trần nhà bắt cháy khi một nhân viên phục vụ bê chai rượu có gắn pháo sáng trên vai. Người phát ngôn cảnh sát địa phương xác nhận có "hàng chục thiết bị pháo hoa trên các chai rượu" đặt trên các bàn ở tầng hầm.

Chỉ huy cảnh sát Frédéric Gisler xác nhận ngọn lửa bắt nguồn từ tầng hầm và tình trạng dẫm đạp đã xảy ra khi đám đông tìm cách thoát ra ngoài qua một lối cầu thang duy nhất cực kỳ chật hẹp. Một số người sống sót kể lại họ bị xô ngã xuống cầu thang và bị thương do đám đông giẫm đạp trong cơn hoảng loạn.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định xem chiều rộng của cầu thang có đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hay không. (Nguồn ảnh: Supplied)

Cứu hoả được điều động nhanh chóng nhưng không chống chọi lại được biển lửa

Cảnh sát cho biết quán bar này có giấy phép tiếp nhận 300 người bên trong và 40 người ở sân hiên bên ngoài. Hiện quốc tịch của các nạn nhân vẫn chưa được xác định rõ ràng nhưng có khả năng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Số người chết được lo ngại có thể còn tăng.

Ngay sau khi nhận tin báo lúc 1 giờ 30 phút sáng, 10 trực thăng, 40 xe cứu thương và 150 nhân viên cứu hộ đã được huy động để dập tắt đám cháy và giải cứu các nạn nhân.

Nguồn: The Sun