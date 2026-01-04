Bí mật bên trong tòa nhà lớn nhất thế giới: Là nơi sinh ra các "siêu phẩm", có hệ thời tiết riêng biệt

Tòa nhà lớn nhất Trái Đất không phải là cung điện, sân vận động hay nhà ga sân bay. Đó là một nhà máy sản xuất đang hoạt động, với quy mô khổng lồ đến mức từng tạo ra mây bên trong.

Nhà máy Boeing Everett Factory, nằm ở bang Washington (Mỹ), đang giữ kỷ lục là tòa nhà lớn nhất thế giới theo thể tích. Cấu trúc này bao phủ hơn 13,3 triệu mét khối không gian và trải rộng khoảng 39,7 hecta dưới một mái nhà duy nhất. Để dễ hình dung, công viên Disneyland gốc ở California chỉ rộng khoảng 34,4 hecta, nghĩa là toàn bộ khu vui chơi đó có thể nằm gọn bên trong nhà máy.

Nhà máy được khánh thành vào năm 1967 với mục đích duy nhất: sản xuất chiếc máy bay khổng lồ Boeing 747. Lúc bấy giờ, chiếc máy bay này lớn gấp hai lần rưỡi so với các máy bay thương mại thông thường, và không có nhà máy nào trên Trái Đất đủ sức chứa nó. Ban lãnh đạo Boeing đã chấp nhận một canh bạc chưa từng có, đầu tư hơn 1 tỷ USD vào việc xây dựng – con số lớn hơn cả giá trị của chính công ty lúc đó.

Vị trí được chọn là một sân bay quân sự cũ cách Seattle 35km về phía bắc. Nơi đây giúp Boeing giữ gần trung tâm kỹ thuật của mình, đồng thời cung cấp không gian cần thiết để xây dựng một thứ hoàn toàn mới mẻ. Công trình được hoàn thành chỉ trong hơn một năm – một kỳ tích đáng kinh ngạc với quy mô như vậy. Các đội thợ đã di chuyển khoảng 3 triệu mét khối đất và thậm chí xây dựng một tuyến đường sắt riêng để vận chuyển vật liệu.

Khi nhà máy bắt đầu hoạt động, kích thước khổng lồ của nó đã gây ra một vấn đề bất ngờ. Độ ẩm từ hoạt động của con người và lắp ráp máy bay bay lên trần nhà cao khoảng 27 mét, ngưng tụ thành mây bên trong tòa nhà. Vấn đề này sau đó được giải quyết bằng hệ thống điều hòa không khí quy mô lớn. Sự việc đã nâng danh tiếng của nhà máy như một công trình ở đẳng cấp khác biệt.

Trong suốt hàng thập kỷ, khu phức hợp Everett đã được mở rộng nhiều lần. Các phần mới được thêm vào vào cuối những năm 1970 cho dòng 767, và lại vào những năm 1990 cho dòng 777. Ngày nay, nơi đây còn hỗ trợ sản xuất dòng 777X tiên tiến, bao gồm lắp ráp thân máy bay bằng robot và chế tạo cánh composite.

Khoảng 36.000 nhân viên làm việc tại đây mỗi ngày, chia thành nhiều ca. Nhiều người trong số họ không trực tiếp tham gia lắp ráp máy bay. Nhà máy có đội cứu hỏa riêng, phòng khám y tế, cơ sở chăm sóc trẻ em, nhà máy xử lý nước và dịch vụ ngân hàng. Một hệ thống đường hầm ngầm dài hơn 3,2km được sử dụng, với xe đạp và phương tiện di chuyển để đưa nhân viên đi lại mà không làm gián đoạn sản xuất.

Dù phục vụ mục đích công nghiệp, tòa nhà này đã trở thành điểm du lịch lớn. Hàng trăm nghìn du khách tham gia các tour hướng dẫn mỗi năm, bị thu hút bởi quy mô của nó. Khi đứng trên sàn nhà máy, với những chiếc máy bay thân rộng bị lấn át bởi không gian xung quanh, bạn sẽ hiểu tại sao nhà máy Everett vẫn chưa có đối thủ.