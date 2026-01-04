Xe điện cao cấp tồn kho sau khi Mỹ cắt ưu đãi thuế

Ảnh minh họa: Ảnh: The New York Times

Những đảo ngược trong chính sách đối với xe điện (EV) của Chính phủ Mỹ đang gây khó khăn cho các nhà sản xuất. Hoang mang trước sự bất định của thị trường, nhiều người mua bắt đầu ngần ngại trong quyết định mua xe điện và kết quả là số lượng tồn kho xe điện tại "xứ cờ hoa" đang tăng trong dịp cuối năm.

Theo trang mạng xe hơi autoblog.com, sự chậm lại của thị trường xe điện có thể mang lại lợi ích cho người mua. Một báo cáo từ iSeeCars chỉ ra những mẫu xe điện đang tồn kho nhiều tại các đại lý trên khắp nước Mỹ. Trong bối cảnh hàng tồn kho nhiều, những đại lý sẽ phải tìm cách khuyến mãi và người mua dễ mặc cả hơn.

Cụ thể, đối với dòng xe đời 2024, Genesis GV60 đứng đầu danh sách các mẫu xe điện có tỷ lệ tồn kho cao nhất, với 21,8% số xe vẫn chưa được bán. Nói cách khác, khoảng 2 trong số 10 chiếc 2024 GV60 được tung ra thị trường đang nằm trong kho của các đại lý. GV60 nằm trong những mẫu xe điện cao cấp đầu tiên vào đầu thập niên này. Chúng có cùng nền tảng với các mẫu xe điện phổ thông như Hyundai Ioniq 5 và Kia EV, được đánh giá là những mẫu xe điện tốt trên thị trường và không hẳn vì kém chất lượng mà bán chậm.

Tiếp theo trong danh sách là Dodge Charger Daytona EV, một mẫu xe mà nhà sản xuất Stellanits từng đặt niềm tin rất lớn, dự kiến sẽ thay thế cho các thế hệ Charger và Challenger chạy bằng xăng. Theo iSeeCars, Charger EV đời 2024 hiện đang có tỉ lệ tồn kho là 20,9%, tiếp theo là mẫu xe pickup Chevrolet Silverado EV (11,9%).

Đối với dòng xe đời 2025, BMW i4 - mẫu xe điện bán chạy nhất của nhà sản xuất xe Đức tại Mỹ - dẫn đầu danh sách với tỷ lệ tồn kho đáng kinh ngạc là 89,2%. Điều này cho thấy các đại lý vẫn cho nhập nhiều chiếc xe điện cao cấp này bất chấp việc khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 USD đã bị loại bỏ vào tháng 9/2025. Porsche Macan EV đứng thứ hai với 67,8%, tiếp theo là Volkswagen ID.4 (59,1%), Cadillac Escalade IQ (47,8%), Genesis Electrified GV70 (37,2%). Đây đều là những mẫu xe điện hạng sang, đắt tiền.

Giới quan sát nhận định khuynh hướng này có thể thay đổi trong năm 2026. Nhiều nhà sản xuất xe hơi như Volvo, Mercedes-Benz… đã bắt đầu thay đổi kế hoạch chuyển hoàn toàn sang xe điện vào cuối thập niên này. Thay vào đó sẽ là nhiều mẫu xe khác nhau như hybrid, plug-in hybrid, cùng với sự trở lại mạnh hơn của xe xăng.

Trên thực tế, giá giao dịch của những mẫu xe điện kể trên khác nhau tùy thuộc vào địa phương, các chương trình khuyến mãi và nhu cầu. Nhưng người mua sẽ có nhiều cơ hội hơn để đàm phán, vì các đại lý thường có khuynh hướng bán hết xe cũ để nhập xe mới. Nhiều mẫu xe tốt nay có khả năng được bán với giá rẻ hơn nhiều.

Trong thời điểm giá xe đắt đỏ như hiện nay, những nguồn thông tin như của iSeeCars là quý giá đối với người mua xe điện, giúp đưa ra quyết định mua xe hợp lý, có khả năng đạt được thỏa thuận có lợi nhất.