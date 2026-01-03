Tổng thống Trump xác nhận Mỹ tấn công Venezuela: Ông Maduro bị bắt và bị trục xuất

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ tấn công Venezuela

Sáng sớm thứ Bảy 3/1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đã thực hiện một "cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela" và Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và trục xuất khỏi đất nước. “Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro, cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước”, ông viết trên Truth Social. “Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. Sẽ có một cuộc họp báo hôm nay lúc 11 giờ sáng tại Mar-a-Lago”, ông nói thêm.

Cư dân Venezuela: 'Bầu trời chuyển sang màu đỏ'

Một cư dân ở thành phố ven biển Higuerote của Venezuela nói với CNN rằng anh ta bị đánh thức bởi những tiếng động mà ban đầu anh ta nghĩ là pháo hoa, sau đó nghe thấy nhiều tiếng nổ hơn khắp thị trấn, bầu trời chuyển sang màu đỏ và hàng xóm chạy ra ngoài la hét.

Higuerote là một thành phố nằm trên bờ biển Venezuela, cách Caracas khoảng 85 km về phía đông.

Các hãng tin Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital của Venezuela trước đó đã đưa tin về các vụ nổ được nghe thấy ở bang La Guaira phía bắc thủ đô Caracas và tại Higuerote.

“Lúc đầu tôi tưởng đó là thứ gì đó giống như pháo hoa,” người đàn ông 23 tuổi nói.

Khói bốc lên gần một khu vực quân sự ở Venezuela. Ảnh: Reuters

“Rồi một tiếng nổ nữa vang lên và mặt đất bắt đầu rung chuyển. Lúc đó tôi mới nhận ra đó là chuyện nghiêm trọng hơn. Hàng xóm của tôi bắt đầu la hét và chạy tán loạn trên đường phố nên tôi ra ngoài nhà và thấy một bức tường khói khổng lồ. Bầu trời đột nhiên chuyển sang màu đỏ và vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi thứ im lặng khoảng 20 phút rồi chúng tôi lại nghe thấy tiếng máy bay, sau đó là hai tiếng nổ nữa.”

“Sau đó mọi thứ đều rung chuyển. Các vụ nổ trông như được kiểm soát nhưng dường như đã phá hủy toàn bộ sân bay.”

“Quả bom cuối cùng rơi cách đây 40 phút. Tôi không nghe thấy gì nữa sau đó, hầu hết bạn bè và người quen của tôi đều sợ hãi và đăng video lên trạng thái WhatsApp. Mọi thứ hỗn loạn quá.”

Venezuela cáo buộc Mỹ tiến hành 'gây hấn quân sự'

Theo CNN ngày 3/1, chính phủ Venezuela lên án điều mà họ gọi là "hành động gây hấn quân sự nghiêm trọng" của Mỹ nhằm vào nhiều khu vực của đất nước sau khi có báo cáo về các vụ nổ ở thủ đô Caracas và các địa điểm khác vào sáng sớm cùng ngày.

Trong một tuyên bố, chính phủ cáo buộc Mỹ tiến hành một cuộc tấn công vào Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Theo một tuyên bố từ chính phủ, Tổng thống Nicolás Maduro đã ký ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh thực hiện tất cả các kế hoạch quốc phòng quốc gia “vào thời điểm thích hợp và trong hoàn cảnh thích hợp”.

Tuyên bố này cũng kêu gọi các lực lượng chính trị và xã hội của Venezuela huy động lực lượng để bảo vệ đất nước.

"Nhân dân Venezuela và Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar, trong sự thống nhất hoàn toàn giữa nhân dân, quân đội và cảnh sát, đang được triển khai để bảo đảm chủ quyền và hòa bình", tuyên bố cho biết.



Thông cáo cho biết Venezuela cũng sẽ đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế khác, yêu cầu lên án Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro kêu gọi Liên Hợp Quốc “họp ngay lập tức” sau khi nghe thấy các tiếng nổ ở thủ đô Caracas của Venezuela.

“Ngay lúc này, họ đang ném bom Caracas. Hãy cảnh báo toàn thế giới, họ đã tấn công Venezuela”, ông Petro viết trên X, ngay sau 2 giờ sáng giờ địa phương ở Colombia.

Ông không nói rõ "họ" là ai. “Họ đang ném bom bằng tên lửa. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hợp Quốc (UN) phải họp ngay lập tức.”

Trước đó, các phóng viên của CNN đã nghe thấy tiếng nổ trong thành phố vào khoảng 1 giờ 50 phút sáng giờ địa phương (0 giờ 50 phút sáng giờ miền Đông) ngày 3/1. Nguyên nhân của các vụ nổ vẫn chưa rõ.

Theo CNN, Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ đang chuyển yêu cầu bình luận của CNN về các vụ nổ ở Caracas cho Nhà Trắng.

Nhà Trắng vẫn chưa phản hồi yêu cầu của CNN.

CNN cũng đã liên hệ với Hội đồng An ninh Quốc gia.

Nổ lớn ở thủ đô Venezuela

Một nhóm phóng viên của CNN đã chứng kiến ​​nhiều vụ nổ vào sáng sớm thứ Bảy (3/1) tại Caracas và đưa tin rằng một số khu vực trong thành phố bị mất điện.

Vụ nổ đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 1h50' sáng giờ địa phương.

“Một trận gió mạnh đến nỗi cửa sổ nhà tôi rung cả lên sau đó”, phóng viên Osmary Hernandez của CNNE cho biết.

Một số khu vực trong thành phố bị mất điện và các phóng viên của CNN tại thủ đô Venezuela có thể nghe thấy tiếng máy bay gầm rú sau các vụ nổ.

Nguyên nhân của các vụ nổ vẫn chưa rõ.

Một video do CNN thu được và xác minh cho thấy hai cột khói bốc lên bầu trời đêm giữa ánh đèn thành phố. Có thể nhìn thấy ánh sáng màu cam ở chân một trong hai cột khói. Sau đó, một tia sáng lóe lên ở một vị trí khác trong giây lát, tiếp theo là một tiếng nổ trầm đục.

Các hãng tin Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital của Venezuela đưa tin rằng tiếng nổ cũng được nghe thấy ở bang La Guaira phía bắc Caracas và trên bờ biển của đất nước, cũng như tại Higuerote, một thành phố ven biển thuộc bang Miranda.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần cảnh báo rằng Mỹ đang chuẩn bị có những hành động mới chống lại các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela và các cuộc tấn công trên bộ sẽ bắt đầu "sớm".

Vào tháng 10, Trump tuyên bố ông đã cho phép CIA hoạt động bên trong Venezuela để ngăn chặn dòng người di cư và ma túy bất hợp pháp từ quốc gia Nam Mỹ này.

CNN đã liên hệ với Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc để xin bình luận.