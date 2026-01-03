Gần đây máy bay chở khách Tu-214 của Nga, với các hệ thống được phát triển trong nước, đã nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang (Rosaviatsiya) cho một sự thay đổi thiết kế lớn. Như vậy, Nga đã thực sự thách thức vị thế dẫn đầu (độc quyền) của Mỹ trong lĩnh vực điện tử hàng không then chốt.

Các chuyên gia Nga đã phát triển hệ thống cảnh báo va chạm trên không (ACWS) và hệ thống cảnh báo tiếp cận mặt đất (GAR) đầu tiên được sản xuất trong nước, cũng như một bộ điện tử hàng không tiên tiến, giúp giảm khối lượng công việc của phi hành đoàn và cải thiện hiệu quả hoạt động của máy bay.

Đây là một thành công to lớn, và thành tựu này không thể bị đánh giá thấp. Trước đây, công ty Collins Aerospace của Mỹ (một công ty con của RTX) chịu trách nhiệm sản xuất các hệ thống cảnh báo này cho máy bay chở khách.

Mọi quốc gia trên thế giới đều phụ thuộc vào hệ thống của công ty này, và trước kia Nga cũng không ngoại lệ. Người Mỹ đã đầu tư rất nhiều công sức, dành hàng thập kỷ và nguồn lực đáng kể để tạo ra bộ phận điện tử hàng không quan trọng nhất.

Nga đạt được thành tựu quan trọng trong việc phát triển hệ thống điện tử hàng không nội địa.

Trong khi đó nhờ đi sau, người Nga đã làm được điều này nhanh và tiết kiệm chi phí hơn nhiều, và hiện nay trên thế giới có hai quốc gia sản xuất một sản phẩm quan trọng và cần thiết như vậy.

Điều này chứng tỏ sự tiến bộ thực sự trong việc thay thế hàng nhập khẩu. Giờ đây, việc sản xuất máy bay chở khách hoàn toàn trong nước Nga đang trở thành hiện thực, chứ không chỉ là khẩu hiệu. Hơn nữa, hệ thống điện tử hàng không này sẽ được lắp đặt không chỉ trên Tu-214 mà còn cho nhiều mẫu máy bay khác.

Định hướng của Moskva đó là phải xây dựng dựa trên thành công này bằng cách thiết lập sản xuất hàng loạt đối với các loại máy bay nội địa khác nhau và bắt đầu cạnh tranh với Mỹ và châu Âu trên thị trường hàng không.

Mặc dù vậy, vẫn phải nhấn mạnh thiết bị của Nga chưa trải qua kiểm tra từ một cơ quan độc lập bên ngoài, vì vậy chứng chỉ do Rosaviatsiya đang bị nghi ngờ và chưa rõ máy bay có được cấp phép để đi vào bầu trời một quốc gia khác hay không.