Bị Mỹ truy đuổi suốt 2 tuần, con tàu cũ vẽ vội cờ Nga lên thân - Moscow hành động ngay đêm Giao thừa

Tàu hàng sơn quốc kỳ Nga

CNN ngày 31/12 đưa tin, các thành viên thủy thủ đoàn trên chiếc tàu chở dầu cũ kỹ, hoen rỉ - Bella 1 - mà Mỹ đã truy đuổi trên biển gần hai tuần qua dường như đã vẽ một hình ảnh thô sơ của lá cờ Nga lên thân tàu. Một quan chức Mỹ am hiểu sự việc cho biết, các quan chức tin rằng đây là nỗ lực nhằm tìm kiếm sự bảo hộ từ Nga.

Theo vị quan chức này, phù hiệu mới được Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ phát hiện khi họ bám theo con tàu từ khoảng cách chừng nửa dặm phía sau, trong lúc nó rời khỏi Venezuela và di chuyển trên vùng biển Đại Tây Dương rộng lớn.

Hiện chưa rõ lá cờ này xuất hiện trên thân tàu Bella 1 từ thời điểm nào. Chiếc tàu chở dầu khổng lồ đã lẩn tránh Mỹ kể từ ngày 21/12, khi nó quay đầu trên biển Caribe sau khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ tìm cách chặn lại lúc con tàu đang trên đường tới Venezuela để lấy dầu.

Kể từ đó, con tàu liên tục bỏ chạy.

Nga yêu cầu Mỹ dừng truy đuổi tàu Bella 1. Ảnh: Reuters

Lá cờ, mà theo các quan chức Mỹ là do thủy thủ đoàn vẽ một cách vội vàng lên mạn tàu, được xem là diễn biến mới nhất trong cuộc truy đuổi.

Các quan chức Mỹ cho biết, khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ tìm cách tiếp cận, tàu Bella 1 treo cờ Guyana — điều mà họ cho là không hợp lệ. Trong cơ sở dữ liệu vận tải biển Equasis, tình trạng đăng ký hiện tại của con tàu được ghi là “không rõ”. Việc tuyên bố mang quốc tịch Nga có thể khiến tính hợp pháp của nỗ lực tịch thu con tàu trở nên phức tạp hơn.

Giới chức Mỹ hiện không còn kỳ vọng tàu Bella 1 sẽ quay trở lại Venezuela để dỡ hàng, và có khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định từ bỏ nỗ lực tịch thu con tàu này.

Tuy nhiên, cho đến khi có quyết định cuối cùng, các nguồn lực vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng, phòng trường hợp Nhà Trắng ra lệnh tái thực hiện việc bắt giữ. Kịch bản này sẽ đòi hỏi sự tham gia của một Đội Phản ứng Đặc biệt Hàng hải, lực lượng có kinh nghiệm lên tàu đối phương không tuân thủ để giành quyền kiểm soát.

Các quan chức cho biết họ không chắc vì sao thủy thủ đoàn tàu Bella 1 không dừng tàu và chấp hành yêu cầu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, như hai tàu chở dầu khác đã làm trong tháng này.

Diễn biến trên xuất phát từ lệnh “phong tỏa” các tàu chở dầu của Venezuela bị trừng phạt do Tổng thống Donald Trump ban hành.

Nga hành động giữa đêm Giao thừa

CNN ngày 3/1 đưa tin rằng Nga đã chính thức yêu cầu Mỹ ngừng truy đuổi một tàu chở dầu ban đầu hướng đến Venezuela đang bị Mỹ truy đuổi gần hai tuần nay.

Công hàm gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ vào đêm Giao thừa diễn ra cùng lúc con tàu mang tên Bella 1 xuất hiện trong sổ đăng ký tàu thuyền chính thức của Nga với một tên gọi mới.

Hiện chưa rõ liệu yêu cầu ngoại giao này có ngăn chặn được nỗ lực của Mỹ trong việc chặn bắt tàu chở dầu hay không. Ban đầu, tàu này hướng đến Venezuela trước khi quay đầu để tránh bị Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ bắt giữ.

Yêu cầu của Nga được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ nhằm chấm dứt cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Ông Trump đã có hai cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần qua.

Theo dữ liệu công khai, tàu chở dầu nay hiện đang ở Bắc Đại Tây Dương.

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Nga tại Washington, DC, đều chưa lên tiếng về vấn đề.

Việc truy bắt tàu Bella 1 diễn ra sau khi ông Trump hồi tháng trước tuyên bố phong tỏa hoàn toàn các tàu chở dầu bị trừng phạt đang vận chuyển đến hoặc đi từ Venezuela. Trước đó vào tháng 12, Mỹ đã bắt giữ hai tàu chở dầu khác.

Lực lượng bảo vệ bờ biển đã truy đuổi con tàu này gần hai tuần, lần đầu tiên nó chống lại việc bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 12 khi quay đầu ở vùng biển Caribbean sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển cố gắng chặn bắt con tàu khi nó đang trên đường đến Venezuela để lấy dầu.

(Theo CNN)