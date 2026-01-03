Người Nga “thắt lưng buộc bụng” dịp năm mới

Món salad truyền thống của Nga đã trở thành thước đo lạm phát thực phẩm quen thuộc của người tiêu dùng nước này vì dựa vào giá cả thành phần trong salad mà suy ra giá cả chung. Món salad Nga có hẳn chỉ số riêng gọi là chỉ số Salad Olivier. Chỉ số Salad Olivier trong năm ngoái tăng khoảng 5%. Dù thấp hơn đáng kể so với mức của năm 2024, nhưng tâm lý chung của người tiêu dùng lại không hề nới lỏng. "Thắt lưng buộc bụng" vẫn là từ khóa chủ đạo trong báo cáo tiêu dùng quý IV và có xu hướng tiếp tục trong những tháng đầu năm nay.

Thời gian gần đây, mỗi lần đi siêu thị, bà Siverskaya đều phải tính toán rất kỹ trước khi rút ví. Nhất là vào những dịp cuối năm và đầu năm, khi nhu cầu mua sắm tăng cao, bà lại càng phải đắn đo hơn.

Bà Nadezhda Siverskaya - Người dân Nga cho hay: "Cùng một giỏ hàng như vậy vào năm ngoái, tôi có thể mua được với giá 1.000 ruble. Nhưng năm nay không được như vậy nữa, giá đã tăng lên gần gấp rưỡi".

Trên bàn tiệc năm mới của nhiều gia đình tại Moskva năm nay, những hộp trứng cá hồi đỏ vốn là biểu tượng của sự sung túc đang dần vắng bóng. Với mức giá tăng cao vượt ngưỡng chi trả, nhiều người tiêu dùng như anh Karen đã quyết định gạch tên món đồ này khỏi danh sách mua sắm.

Anh Karen - Người dân Nga nói: "Năm nay chúng tôi chắc chắn không mua trứng cá hồi nữa. Giá quá cao. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào những thứ cơ bản hơn".

Đây là minh chứng rõ nét cho xu hướng "cắt giảm hàng xa xỉ" để bảo vệ ngân sách gia đình trước những bất ổn kinh tế dài hạn. Người tiêu dùng đang tìm mọi cách tối ưu hóa chi phí. Họ chuyển sang lựa chọn các thương hiệu bình dân và có xu hướng chuyển từ siêu thị truyền thống sang các sàn thương mại điện tử.

Mua sắm trực tuyến không còn là sở thích, mà đã trở thành công cụ so sánh giá hữu hiệu nhất để tìm kiếm các mức chiết khấu tối đa. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ mua cái họ cần, mà mua ở nơi có giá cạnh tranh nhất.

Một điểm đáng chú ý trong xu hướng năm nay là sự lệch pha giữa số liệu và cảm nhận. Dù lạm phát thực tế đã giảm từ 9,5% xuống dưới 6%, nhưng kỳ vọng lạm phát trong lòng người dân vẫn ở mức rất cao. Tâm lý này được thúc đẩy bởi lo ngại về lộ trình tăng thuế vào đầu năm. Kết quả là thay vì chi tiêu để tận hưởng, người dân chọn cách tích lũy và tiết kiệm tối đa.

Có thể thấy, bức tranh tiêu dùng cuối năm 2025 và giai đoạn đầu năm 2026 tại Nga không còn mang màu sắc của sự phô trương. Thay vào đó là một thị trường của những khách hàng thận trọng. Xu hướng này không chỉ là giải pháp tình thế, mà dường như đang hình thành một thói quen tiêu dùng mới: ưu tiên giá trị thực và tính bền vững của tài chính gia đình hơn là những giá trị xa xỉ trong ngắn hạn.