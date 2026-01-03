Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc ra tay dọn dẹp clip xuyên tạc bằng AI

03-01-2026 - 11:01 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc vừa phát động chiến dịch kéo dài cả tháng để dẹp bỏ các video dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để “xuyên tạc, nhại lại hoặc dung tục hóa” các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình và tác phẩm hoạt hình kinh điển của nước này.

Trung Quốc ra tay dọn dẹp clip xuyên tạc bằng AI- Ảnh 1.

Hình ảnh Tôn Ngộ Không và Phật Tổ cầm súng trong clip chỉnh sửa bằng AI.

Chiến dịch đặc biệt bắt đầu từ ngày 1/1, do Tổng cục Phát thanh và Truyền hình quốc gia Trung Quốc (NRTA) phát động.

Đây là cơ quan quản lý nhiều đơn vị phát thanh - truyền hình lớn của Trung Quốc, trong đó có Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Trong tuyên bố đăng trên WeChat ngày 31/12/2025, NRTA cho biết các clip nhại lại “bóp méo văn hóa Trung Quốc” sẽ bị gỡ bỏ. Đối tượng bị nhắm tới là các video do AI tạo ra dựa trên những tác phẩm nổi tiếng như Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, cũng như các nội dung khắc họa “những anh hùng, nhân vật tiêu biểu của Trung Quốc”.

Theo NRTA, các clip chứa nội dung bạo lực, kỳ quái hoặc dung tục, cũng như những video cổ xúy “giá trị sai lệch”, “xâm phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục”, cũng sẽ bị gỡ bỏ.

“Cùng với sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh, một số tài khoản trực tuyến đã lạm dụng công cụ này để tạo ra nội dung mang tính phá hoại, cách diễn giải kỳ quái và chuyển thể các bộ phim, phim truyền hình và hoạt hình kinh điển của Trung Quốc một cách dung tục”, NRTA cho biết.

NRTA cho rằng những video như vậy “đi chệch khỏi tinh thần cốt lõi của tác phẩm gốc”, xâm phạm bản quyền, gây tổn hại tới sự phát triển của ngành công nghiệp và làm nhiễu loạn nhận thức văn hóa cũng như cảm nhận thực tế của trẻ em.

Các video chỉnh sửa bằng AI đang cực kỳ phổ biến trên mạng xã hội ở Trung Quốc, đặc biệt trong giới trẻ.

Chiến dịch của NRTA được triển khai trong bối cảnh truyền thông gần đây liên tục đưa tin về sự gia tăng mạnh mẽ của các clip nhại do AI tạo ra. Những tác phẩm kinh điển như phim truyền hình Tây Du Ký năm 1986 và Hồng Lâu Mộng năm 1987 thường xuyên xuất hiện trong các video AI tạo sinh.

Trên nền tảng chia sẻ video Douyin, clip Phật Tổ trong Tây Du Ký cầm súng và lái trực thăng bay tới thiên đình được chia sẻ rộng rãi và nhận hơn 474.000 lượt thích.

Beijing News đăng bài bình luận cho rằng những clip chuyển thể dùng AI không chỉ xâm phạm bản quyền mà còn làm xói mòn văn hóa truyền thống.

Bài viết cảnh báo những clip nhại dung tục có thể tác động mạnh hơn tới trẻ vị thành niên. Những kiểu chuyển thể này “không thể vượt quá ranh giới”, và thực chất là “xúc phạm các tác phẩm kinh điển, đồng thời thử thách giới hạn chấp nhận và mức độ khoan dung của công chúng”.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

Từ Khóa:
trung quốc, AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bị Mỹ và phương Tây siết trừng phạt, nước đối tác chiến lược của Nga sẵn sàng chấp nhận khách hàng mua vũ khí bằng tiền điện tử

Bị Mỹ và phương Tây siết trừng phạt, nước đối tác chiến lược của Nga sẵn sàng chấp nhận khách hàng mua vũ khí bằng tiền điện tử Nổi bật

Đồng ý quyên góp 10 triệu euro, tỷ phú Nga đang bị EU trừng phạt thoát điều tra của Đức

Đồng ý quyên góp 10 triệu euro, tỷ phú Nga đang bị EU trừng phạt thoát điều tra của Đức Nổi bật

Thảm kịch đêm giao thừa khiến 155 người thương vong tại Thuỵ Sĩ: Ám ảnh khoảnh khắc quán bar phát nổ

Thảm kịch đêm giao thừa khiến 155 người thương vong tại Thuỵ Sĩ: Ám ảnh khoảnh khắc quán bar phát nổ

09:00 , 03/01/2026
“Bẫy nợ toàn cầu” ảnh hưởng đến kinh tế 2026 ra sao?

“Bẫy nợ toàn cầu” ảnh hưởng đến kinh tế 2026 ra sao?

08:29 , 03/01/2026
Việt Nam áp sát, Ấn Độ quay lại: Thương hiệu Thái Lan phai nhạt, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất thị phần

Việt Nam áp sát, Ấn Độ quay lại: Thương hiệu Thái Lan phai nhạt, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất thị phần

07:55 , 03/01/2026
Năm 1960, một nhà vật lý dự báo thế giới sẽ đi đến hồi kết vào năm 2026

Năm 1960, một nhà vật lý dự báo thế giới sẽ đi đến hồi kết vào năm 2026

07:08 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên