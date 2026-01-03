Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thảm kịch đêm giao thừa khiến 155 người thương vong tại Thuỵ Sĩ: Ám ảnh khoảnh khắc quán bar phát nổ

03-01-2026 - 09:00 AM | Tài chính quốc tế

Đây là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất từng xảy ra ở Thụy Sĩ thời hiện đại.

Đúng đêm giao thừa, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một quán bar đông người tên Le Constellation ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana của Thụy Sĩ. Thảm kịch khiến khoảng 40 nạn nhân thiệt mạng và 115 người bị thương. 

Một hình ảnh này cho thấy khoảnh khắc đám cháy bắt đầu tại quán bar Le Constellation đã được công bố. Có thể thấy một số chai sâm panh có pháo sáng được giơ cao. Một thanh niên mặc áo phông trắng ở phía sau bức ảnh bên dưới dường như là cùng một người đang cố gắng dập lửa trong các hình ảnh và đoạn phim đã được xác minh khác.

Thảm kịch đêm giao thừa khiến 155 người thương vong tại Thuỵ Sĩ: Ám ảnh khoảnh khắc quán bar phát nổ- Ảnh 1.

Ngoài ra, một bức ảnh khác vào những khoảnh khắc trước khi đám cháy bùng phát cũng được xác nhận.

Bức ảnh cho thấy một cô gái trẻ đang ngồi trên vai một người đàn ông, tay cầm những chai sâm panh có pháo sáng hướng lên gần trần nhà.

Thảm kịch đêm giao thừa khiến 155 người thương vong tại Thuỵ Sĩ: Ám ảnh khoảnh khắc quán bar phát nổ- Ảnh 2.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn vẫn đang được điều tra. Thuỵ Sĩ đã công bố quốc tang 5 ngày để tưởng niệm các nạn nhân, chủ yếu là người trẻ.

Thảm kịch đêm giao thừa khiến 155 người thương vong tại Thuỵ Sĩ: Ám ảnh khoảnh khắc quán bar phát nổ- Ảnh 3.

Biển hiệu quán bar cháy rụi sau hoả hoạn

Gia đình các nạn nhân phải chờ đợi rất lâu để được nhận dạng

Các vết bỏng do vụ hỏa hoạn gây ra nghiêm trọng đến mức các nạn nhân trong đám đông chủ yếu là người trẻ tuổi có thể mất nhiều ngày để xác định danh tính, các quan chức Thụy Sĩ cho biết.

Các bậc phụ huynh đang phải trải qua thời gian chờ đợi khó khăn khi các đại sứ quán nước ngoài đang gấp rút tìm hiểu xem liệu có công dân nào của họ nằm trong số những người thiệt mạng trong một trong những thảm kịch tồi tệ nhất từng xảy ra ở Thụy Sĩ thời hiện đại hay không.

"Mục tiêu đầu tiên là xác định danh tính cho tất cả các thi thể," thị trưởng Crans-Montana, Nicolas Feraud, phát biểu trong một cuộc họp báo tối qua, đồng thời cảnh báo rằng quá trình này có thể mất nhiều ngày.

Thảm kịch đêm giao thừa khiến 155 người thương vong tại Thuỵ Sĩ: Ám ảnh khoảnh khắc quán bar phát nổ- Ảnh 4.

Thảm kịch đêm giao thừa khiến 155 người thương vong tại Thuỵ Sĩ: Ám ảnh khoảnh khắc quán bar phát nổ- Ảnh 5.

Thảm kịch đêm giao thừa khiến 155 người thương vong tại Thuỵ Sĩ: Ám ảnh khoảnh khắc quán bar phát nổ- Ảnh 6.

Hình ảnh tại hiện trường

Mathias Reynard, người đứng đầu chính quyền của bang Valais, cho biết các chuyên gia đang sử dụng mẫu răng và ADN: "Tất cả công việc này cần phải được thực hiện vì thông tin quá khủng khiếp và nhạy cảm đến mức không thể nói gì với các gia đình trừ khi chúng ta chắc chắn 100%."

Theo Chi Chi

