Chứng khoán thế giới lập kỷ lục đầu năm 2026

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chỉ số STOXX 600 của chứng khoán châu Âu tăng 4.67 điểm, hay 0,79%, lên 596.86 điểm, khi nhà đầu tư quay trở lại sau kỳ nghỉ Năm Mới. Chỉ số này trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp. STOXX 600 kết thúc năm 2025 đạt mức tốt nhất kể từ năm 2021, nhờ lãi suất giảm, gói kích thích tài chính của Đức và sự chuyển hướng đầu tư khỏi các cổ phiếu công nghệ hàng đầu của Mỹ.

Hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán trong khu vực đều tăng điểm trong phiên 2/1, dù khối lượng giao dịch vẫn khá thấp. Tại London, chỉ số FTSE 100 lần đầu tiên vượt ngưỡng 10.000 điểm, sau khi tăng hơn 21% trong năm 2025, mức tăng lớn nhất trong 16 năm qua.

Tại châu Á, trong phiên 2/1, các thị trường đã khởi đầu năm 2026 khá tích cực, nhưng giao dịch thưa thớt do kỳ nghỉ lễ, với thị trường Nhật Bản và Thượng Hải (Trung Quốc) vẫn đóng cửa.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản tăng 1,5%. Thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) khởi đầu năm 2026 mạnh mẽ và đạt mức cao nhất trong 1 tháng rưỡi, nhờ sự lạc quan đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong nước của Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng của thị trường này phiên chiều tăng 2,8%, đạt 26.338,47 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 17/11/2025.

Các thị trường chứng khoán đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025, một năm đầy biến động với các cuộc chiến thuế quan, đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ, xung đột địa chính trị cũng như các mối đe dọa đến sự độc lập của ngân hàng trung ương.

Trong năm 2026, sự chú ý của các nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào sức mạnh của nền kinh tế Mỹ và lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nhà phân tích Kyle Rodda của công ty môi giới Capital.com (Australia) cho rằng xu hướng tăng kỷ lục trong năm ngoái của các thị trường chủ chốt sẽ tiếp tục trong năm nay. Theo nhà phân tích này, kinh tế Mỹ dự kiến sẽ tăng tốc trong năm nay, trong khi lạm phát vẫn ở mức vừa phải và lãi suất được cắt giảm.

Một loạt dữ liệu kinh tế bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ được công bố trong những ngày tới và có thể là yếu tố then chốt trong việc xác định mức độ cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch đang dự đoán chỉ có 15% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng này, mặc dù kỳ vọng sẽ có thêm hai lần cắt giảm nữa trong năm nay.

Trong khi đó, sau các phiên biến động gần đây, giá các kim loại quý tiếp tục đà tăng mạnh từ năm ngoái, với giá vàng giao ngay tăng 1,5% lên 4.378,32 USD/ounce, trong khi giá bạc giao ngay tăng 3,6% lên 73,85 USD/ounce.

Giá vàng năm 2025 đã tăng mạnh nhất trong 46 năm, trong khi bạc và bạch kim đạt mức tăng kỷ lục, do sự kết hợp của nhiều yếu tố như việc Fed cắt giảm lãi suất, bất ổn địa chính trị, hoạt động mua vào mạnh mẽ của ngân hàng trung ương và dòng vốn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục.