Starlink sẽ hạ độ cao hàng vạn vệ tinh sau sự cố hiếm gặp

Starlink hiện có gần 10.000 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo Trái đất

Biện pháp được đưa ra sau khi Starlink cho biết 1 vệ tinh của hãng đã gặp sự cố bất thường trong không gian, tạo ra một số lượng mảnh vỡ và làm gián đoạn liên lạc ở độ cao 418 km. Đây là sự cố hiếm thấy trên quỹ đạo mà “gã khổng lồ” internet vệ tinh gặp phải.

Starlink cho biết vệ tinh nói trên đã nhanh chóng hạ thấp độ cao xuống khoảng 4 km, cho thấy có thể đã xảy ra một vụ nổ bên trong vệ tinh.

Đây là 1 trong gần 10.000 vệ tinh đang hoạt động của Starlink, để duy trì dịch vụ internet băng thông rộng trên khắp thế giới.

“Hạ thấp quỹ đạo các vệ tinh sẽ giúp tăng cường an toàn không gian theo nhiều cách”, ông Nicolls viết trên mạng xã hội X.

Ông cho biết thêm rằng việc hạ thấp độ cao của các vệ tinh sẽ làm giảm xác suất va chạm.

Trong những năm gần đây, số lượng vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất tăng mạnh khi các công ty và quốc gia đua nhau phóng hàng chục nghìn vệ tinh để thiết lập hệ thống cung cấp tín hiệu internet, thông tin liên lạc và quan trắc Trái đất.

SpaceX vẫn là hãng vệ tinh lớn nhất thế giới với mạng lưới gần 10.000 vệ tinh Starlink, cung cấp internet băng thông rộng cho các chính phủ và khách hàng doanh nghiệp.