Ukraine tìm kiếm giải pháp thay thế Starlink của Mỹ

28-11-2025 - 14:56 PM | Tài chính quốc tế

Ukraine đang phát triển một giải pháp Internet vệ tinh nội địa mang tên UASAT nhằm thay thế Starlink và TOOWAY, song hệ thống này vẫn tồn tại một số điểm cần khắc phục.

Theo chuyên gia công nghệ vô tuyến Serhii Beskrestnov (hay còn gọi Serhii Flash) , Ukraine hiện chưa có vệ tinh viễn thông riêng có khả năng cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao và được đặt trên quỹ đạo địa tĩnh. Tuy nhiên, UASAT đã ký thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh HughesNet, cho phép họ cung cấp dịch vụ Internet dạng "thuê lại". Trong tương lai, nếu số lượng khách hàng đủ lớn, UASAT có thể thuê toàn bộ bộ phát đáp (một phần của hệ thống thông tin vệ tinh).

"Vệ tinh cung cấp dịch vụ này phủ sóng Ukraine bằng chín chùm tia. Vệ tinh được đặt ở vị trí thuận lợi để dễ dàng điều chỉnh. Góc phương vị của vệ tinh rơi vào khoảng 240-270 độ", ông Serhii Beskrestnov lưu ý.

Về thiết bị đầu cuối, các kỹ sư tại của UASAT đã sử dụng các linh kiện nhập khẩu kết hợp với hệ thống theo dõi vệ tinh cơ học và hệ thống điện được sản xuất trong nước. Hệ thống này cung cấp tốc độ tải xuống tối đa 100 Mbps và tốc độ tải lên khoảng 5 Mbps.

Giá của một thiết bị đầu cuối do Ukraine lắp ráp là 2.500 USD và phí dịch vụ bắt đầu từ 2.500 UAH (khoảng 60 USD) cho vài chục GB dữ liệu. Gói không giới hạn lên đến 20.000 UAH (khoảng 470 USD), cao hơn đáng kể so với Starlink.

Chuyên gia này lưu ý rằng, vệ tinh địa tĩnh có thể bị tác chiến điện tử của Nga gây nhiễu, tạo ra rủi ro nhất định trong môi trường xung đột.

Trong số các hạn chế, ông nhấn mạnh đến giá thành thiết bị và dịch vụ cao, ăng-ten dễ bị phát hiện và độ trễ tín hiệu lớn. Ngược lại, về ưu điểm, nó được cho là một giải pháp thay thế cho Starlink, hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng và thuận tiện tại Ukraine, khả năng lắp ráp thiết bị đầu cuối trong nước cũng như triển vọng thuê toàn bộ hoặc một phần vệ tinh trong tương lai.

"Ukraine chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ việc có thêm một nhà cung cấp Internet vệ tinh thay thế Starlink. Tuy nhiên, chi phí hiện tại chỉ phù hợp cho doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước. Việc sử dụng ở tuyến đầu vẫn rất hạn chế," ông nhận định.

Các báo cáo trước đó cho biết Starlink đang gặp khó khăn ở tuyến đầu do băng thông Internet không đủ cho các hệ thống robot mặt đất. Các thiết bị đầu cuối Starlink được lắp đặt trên các phương tiện này chỉ cung cấp tốc độ truyền dữ liệu khoảng 10 Mbps, dẫn đến chất lượng truyền hình ảnh kém và việc điều khiển gặp nhiều trở ngại.

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

