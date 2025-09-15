Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Starlink tiếp tục gặp sự cố, tuyến đầu Ukraine bị gián đoạn

15-09-2025 - 22:34 PM | Tài chính quốc tế

Sự cố mất kết nối Starlink toàn cầu hôm thứ Hai (15/9) đã ảnh hưởng đến hơn 50.000 người dùng và làm gián đoạn hoạt động của quân đội Ukraine ở tiền tuyến, theo Kyiv Post.

Sự cố mất kết nối toàn cầu của hệ thống internet vệ tinh Starlink của SpaceX đã làm gián đoạn thông tin liên lạc của người dùng trên nhiều châu lục hôm 15/9, trong đó bao gồm lực lượng Ukraine ở tiền tuyến.

Theo trang giám sát Downdetector , chỉ riêng tại Mỹ đã ghi nhận hơn 50.000 khiếu nại ngay sau khi sự cố bắt đầu vào 7 giờ sáng. Các sự cố tương tự cũng được báo cáo tại nhiều khu vực ở châu Âu, châu Á và các nơi khác trên thế giới.

Starlink tiếp tục gặp sự cố, tuyến đầu Ukraine bị gián đoạn- Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang Ukraine vốn phụ thuộc vào Starlink để duy trì kết nối trên chiến trường, cho biết các đơn vị trên toàn mặt trận đã gặp sự cố gián đoạn bắt đầu từ 7h28 (theo giờ địa phương).

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, Thiếu tá Robert Brovdi trong một bài viết trên Telegram cho biết: "Starlink lại ngừng hoạt động trên toàn bộ tuyến đầu".
Sau đó, ông cập nhật rằng, đến 8h02 sáng, đã có báo cáo về việc khôi phục một phần dịch vụ.

SpaceX xác nhận đang điều tra nguyên nhân vụ việc nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Starlink trở thành công cụ then chốt đối với Ukraine kể từ khi xung đột diễn ra vào tháng 2/2022. Hệ thống này giúp duy trì kết nối internet ổn định tại những khu vực hạ tầng viễn thông bị phá hủy hoặc gây nhiễu. Lực lượng Ukraine thường xuyên sử dụng dịch vụ này để điều phối tác chiến theo thời gian thực, trinh sát và điều khiển máy bay không người lái.

Sự cố mất điện hôm thứ Hai là sự cố gián đoạn toàn cầu thứ hai trong những tháng gần đây. Trước đó vào ngày 24/7, dịch vụ internet vệ tinh Starlink của SpaceX ghi nhận sự cố mất kết nối diện rộng kéo dài khoảng 2,5 giờ, bắt đầu từ 15h13 ngày 24/7. Sự cố ảnh hưởng đến người dùng tại Mỹ, châu Âu và một phần châu Á. Đặc biệt, tình hình tuyến đầu của Ukraine cũng được báo cáo bị gián đoạn trong sự cố này.

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nền kinh tế lớn nhất châu Á đối diện 'chuyện thật như đùa': Là nước tỷ dân nhưng nay 'đau đầu' vì không còn rác để đốt

Nền kinh tế lớn nhất châu Á đối diện 'chuyện thật như đùa': Là nước tỷ dân nhưng nay 'đau đầu' vì không còn rác để đốt Nổi bật

Bị khách lớn đòi giảm giá 10 USD/thùng dầu, Nga không chịu, tuyên bố sẽ bán bớt cho khách sộp khác

Bị khách lớn đòi giảm giá 10 USD/thùng dầu, Nga không chịu, tuyên bố sẽ bán bớt cho khách sộp khác Nổi bật

Mỹ và Trung Quốc sắp đạt được thỏa thuận về TikTok

Mỹ và Trung Quốc sắp đạt được thỏa thuận về TikTok

21:52 , 15/09/2025
AI đe dọa khai tử kỷ nguyên tàu ngầm tàng hình

AI đe dọa khai tử kỷ nguyên tàu ngầm tàng hình

21:11 , 15/09/2025
Công trường với 25.000 m3 vật liệu được san phẳng mà không tốn một giọt xăng: Thế giới chưa có tiền lệ

Công trường với 25.000 m3 vật liệu được san phẳng mà không tốn một giọt xăng: Thế giới chưa có tiền lệ

20:37 , 15/09/2025
Chịu 25.000 lệnh trừng phạt, nền kinh tế 2.200 tỷ USD hồi sinh chiêu thức thương mại cổ, ban hành ‘sổ tay’ hướng dẫn 14 trang, có thể đã giao dịch được 7 tỷ USD

Chịu 25.000 lệnh trừng phạt, nền kinh tế 2.200 tỷ USD hồi sinh chiêu thức thương mại cổ, ban hành ‘sổ tay’ hướng dẫn 14 trang, có thể đã giao dịch được 7 tỷ USD

20:04 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên