Cậu bé 13 tuổi oằn mình kéo "thủy quái" nặng hơn cả cơ thể giữa biển khơi, khoảnh khắc ai cũng nín thở

Cuộc vật lộn với "thủy quái" và khoảnh khắc không ai tin nổi

Một chuyến đi câu tưởng chừng bình thường ngoài khơi vùng Gulf of Maine đã trở thành kỷ niệm khó quên với cậu bé 13 tuổi đến từ bang New Hampshire (Mỹ). Cậu bé bất ngờ kéo lên một "thủy quái" dưới nước, nặng tới 177 pound (khoảng 80 kg), vượt cả trọng lượng cơ thể của chính mình.

Theo các bài đăng trên The Guardian, Fox News và Associated Press, sự việc xảy ra trong chuyến câu biển đầu tháng 9/2025. Khi đang thả câu ở vùng nước sâu, cách bờ New England hàng trăm km, dây câu của cậu bé bất ngờ bị kéo căng và chìm hẳn xuống đáy, báo hiệu một "đối thủ" không hề nhỏ đang mắc câu.

Cậu bé phải mất gần nửa giờ để giữ cần và từ từ kéo "thủy quái" kia lên khỏi mặt nước. Trên khoang tàu, người lớn liên tục động viên, trong khi chính cậu cũng không biết thứ mình đang đối mặt là sinh vật gì. Chỉ đến khi thân cá phẳng khổng lồ dần nổi lên, cả nhóm mới nhận ra đó là một con cá halibut có kích thước hiếm thấy, một "quái vật phẳng" đúng nghĩa giữa đại dương.

Cậu bé bất ngờ kéo lên một "thủy quái" dưới nước, nặng tới 80 kg, vượt cả trọng lượng cơ thể của chính mình. (Ảnh: The Guardian)

Theo Fox News, khi được cân chính thức, con cá đạt mức 80kg, khiến nhiều người kinh ngạc bởi halibut dù vốn là loài cá lớn, nhưng rất hiếm khi xuất hiện cá thể nặng như vậy trong các chuyến câu giải trí. Hình ảnh cậu bé đứng cạnh "thủy quái" dưới nước lớn hơn cả cơ thể mình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, được cộng đồng gọi vui là "quái vật phẳng của đại dương".

Atlantic halibut (tên khoa học Hippoglossus hippoglossus) hay cá bơn halibut, là loài cá bơn lớn thuộc họ cá bơn, sinh sống chủ yếu ở tầng đáy các vùng biển lạnh, nổi tiếng với kích thước "khổng lồ" so với nhiều loài cá phẳng khác. Loài cá này sinh sống tại Bắc Đại Tây Dương. Khác với các loài cá quen thuộc, halibut có thân dẹt, rộng, cả hai mắt đều nằm lệch về một bên đầu là đặc điểm tiến hóa giúp chúng áp sát đáy biển và gần như "biến mất" giữa cát và sỏi.

Theo các tài liệu khoa học được Associated Press và nhiều hãng tin quốc tế dẫn lại, một cá thể halibut trưởng thành có thể dài hơn 2 mét, nặng trên 300 kg trong điều kiện tự nhiên lý tưởng. Tuy nhiên, những cá thể lớn như vậy ngày nay rất hiếm gặp.

"Sát thủ nằm im" dưới đáy đại dương

Halibut Đại Tây Dương là loài săn mồi đáy. Chúng thường nằm bất động dưới đáy biển ở độ sâu từ vài chục đến hàng trăm mét, chờ cá nhỏ, mực hoặc giáp xác bơi qua rồi bất ngờ tấn công. Chính lối sống "im lặng nhưng nguy hiểm" này khiến halibut được giới câu cá ví như gã khổng lồ ẩn mình của đại dương.

The Guardian mô tả halibut là loài cá có sức kéo cực mạnh. Khi mắc câu, chúng thường lao xuống đáy, tạo lực giật lớn khiến cả người lớn cũng phải chật vật giữ cần chưa nói tới một thiếu niên.

Con cá đạt mức 80kg, khiến nhiều người kinh ngạc bởi halibut dù vốn là loài cá lớn, nhưng rất hiếm khi xuất hiện cá thể nặng như vậy trong các chuyến câu giải trí. (Ảnh: The Guardian)

Trong nhiều thập kỷ, halibut Đại Tây Dương từng bị đánh bắt quá mức do giá trị thương mại cao, thịt trắng, chắc và được ưa chuộng tại châu Âu và Bắc Mỹ. Điều này khiến quần thể loài suy giảm mạnh, buộc nhiều quốc gia phải áp dụng hạn ngạch và quy định nghiêm ngặt.

Chính vì vậy, theo Fox News và Associated Press, việc một cá thể halibut nặng gần 80 kg xuất hiện trong một chuyến câu giải trí được xem là rất hiếm, đủ để gây chú ý không chỉ với cộng đồng câu cá mà cả giới sinh học biển.

Không chỉ là chiến tích, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng

Ngày nay, halibut Đại Tây Dương không đơn thuần là một loài cá lớn. Với nhiều người, chúng là biểu tượng cho sự phong phú từng có của đại dương, đồng thời nhắc nhở con người về ranh giới mong manh giữa khai thác và bảo tồn.

Việc con cá halibut khổng lồ được kéo lên giữa đại dương bởi một thiếu niên vì thế không chỉ là câu chuyện kỷ lục, mà còn là khoảnh khắc hiếm hoi giúp thế giới một lần nữa nhìn thấy rõ kích thước thật sự của những "gã khổng lồ" dưới đáy biển sâu.

Theo The Guardian, gia đình cậu bé đang hoàn thiện hồ sơ gửi International Game Fish Association để đăng ký kỷ lục ở hạng mục thiếu niên. (Ảnh: The Guardian)

Theo The Guardian, gia đình cậu bé đang hoàn thiện hồ sơ gửi International Game Fish Association để đăng ký kỷ lục ở hạng mục thiếu niên. Dù có được công nhận hay không, khoảnh khắc oằn mình kéo lên "thủy quái" nặng hơn cả chính mình đã trở thành trải nghiệm để đời với cậu thiếu niên đam mê đại dương.

Câu chuyện không chỉ gây sốt vì kích thước con cá, mà còn gợi nhắc về sự hùng vĩ và bí ẩn của thế giới dưới nước vốn là nơi đôi khi, chỉ một lần buông cần cũng đủ để con người chạm trán những "gã khổng lồ" hay "thủy quái" tưởng chừng chỉ tồn tại trong sách vở.

Theo The Guardian, Fox News, Associated Press