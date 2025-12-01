Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện đàn thủy quái 249 triệu tuổi đảo lộn lịch sử tiến hóa

01-12-2025 - 19:02 PM | Tài chính quốc tế

Trên một hòn đảo bị cô lập ở Bắc Băng Dương, các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 30.000 mảnh hóa thạch thủy quái.

Trước khi con khủng long đầu tiên ra đời trên mặt đất vài triệu năm, một sự kiện ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra bên trong đại dương. Điều này đã được ghi lại thông qua "mỏ hóa thạch" thủy quái vừa được khai quật ở đảo Spitsbergen thuộc quần đảo Svalbard ở Na Uy.

Theo SciTech Daily, Spitsbergen là một hòn đảo biệt lập nằm ở Bắc Băng Dương, bảo tồn được cả một hệ sinh thái biển 249 triệu năm tuổi.

Xuất hiện đàn thủy quái 249 triệu tuổi đảo lộn lịch sử tiến hóa- Ảnh 1.

Khai quật hóa thạch thủy quái trên đảo Spitsbergen - Ảnh: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN ĐẠI HỌC OSLO

Các nhà cổ sinh vật học đã thu thập được hơn 30.000 mảnh hóa thạch thủy quái nơi đây sau cuộc khai quật kéo dài 10 năm. Số hóa thạch này thuộc về nhiều loài bò sát biển, lưỡng cư, cá xương và cá mập đã tuyệt chủng.

Đặc biệt hơn, nhóm nghiên cứu từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Đại học Oslo (Na Uy) và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thụy Điển vừa tuyên bố rằng số hóa thạch trên đã làm đảo lộn dòng thời gian tiến hóa.

Vào khoảng 252 triệu năm trước, cuối kỷ Nhị Điệp, hệ sinh thái biển trải qua một sự kiện tuyệt chủng lớn gọi là "cái chết vĩ đại", xóa sổ 90% các loài.

Nó được kích hoạt bởi điều kiện nhà kính khắc nghiệt, tình trạng khử oxy trên diện rộng của đại dương và axit hóa, vốn gắn liền với những vụ phun trào núi lửa khổng lồ, đánh dấu sự tan rã ban đầu của siêu lục địa Pangaean cổ đại.

Xuất hiện đàn thủy quái 249 triệu tuổi đảo lộn lịch sử tiến hóa- Ảnh 2.

Các nhà khoa học đã mất 10 năm cho cuộc khai quật đàn thủy quái ở hòn đảo Na Uy - Ảnh: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN ĐẠI HỌC OSLO

Có một giả thuyết lâu đời cho rằng quá trình phục hồi hệ sinh thái biển sau sự kiện thảm khốc này là dần dần và kéo dài khoảng 8 triệu năm.

Thế nhưng vào thời điểm 249 triệu năm trước, tức chỉ 3 triệu năm sau đại tuyệt chủng, những gì mà hóa thạch thủy quái đảo Spitsbergen cho thấy là một hệ sinh thái vô cùng phong phú.

Mỏ hóa thạch Spitsbergen dày đặc đến mức nó thực sự tạo thành một lớp xương phong hóa nổi bật dọc theo sườn núi và có những đặc điểm cho thấy nó đã được tích tụ trong một khoảng thời gian địa chất rất ngắn.

Lớp đá mà các hóa thạch được phát hiện vào thời đó là lớp bùn dưới đáy một vùng biển lớn, trải dài qua các vĩ độ từ trung bình đến cao và tiếp giáp với siêu đại dương Panthalassa.

Phát hiện này cho thấy hệ sinh thái biển đã phục hồi cực kỳ nhanh chóng sau thảm họa, thiết lập chuỗi thức ăn phức tạp với nhiều loài bò sát biển và lưỡng cư săn mồi chỉ trong vài triệu năm đầu kỷ Tam Điệp.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là sự đa dạng tuyệt đối của các loài bò sát sống hoàn toàn dưới nước, bao gồm cả archosauromorpha (họ hàng xa của cá sấu hiện đại) và một loạt các loài ichthyosaur (ngư long).

Kích thước của chúng cũng vô cùng đa dạng, từ những loài săn mực nhỏ dài chưa đến 1 m đến những loài săn mồi đỉnh cao khổng lồ dài hơn 5 m.

Mỏ hóa thạch này cũng cho thấy nguồn gốc của các loài bò sát và lưỡng cư biển lâu đời hơn nhiều so với những gì người ta từng nghĩ trước đây, và thậm chí có thể đã xuất hiện trước cả cuộc tuyệt chủng hàng loạt cuối Nhị Điệp.

Có thể đại tuyệt chủng chỉ là một sự thiết lập lại hệ sinh thái, tạo ra những hốc sinh thái mới và kích hoạt thời kỳ bùng nổ tiến hóa.

Nhìn chung, lịch sử tiến hóa cần được viết lại nhiều phần.

Nhật Bản: Phát hiện loài thủy quái 237 triệu tuổi

Theo PV

Người Lao động

Từ Khóa:
thủy quái

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Warren Buffett mở hầu bao mua duy nhất 1 cổ phiếu ‘từng bỏ lỡ’ trong quý 3, giá liền bật tăng 25%: Cơ hội còn rộng mở cho nhà đầu tư?

Warren Buffett mở hầu bao mua duy nhất 1 cổ phiếu ‘từng bỏ lỡ’ trong quý 3, giá liền bật tăng 25%: Cơ hội còn rộng mở cho nhà đầu tư? Nổi bật

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm 2025: Thị trường chờ gì khi 1 tuần NHTW 'im hơi lặng tiếng'?

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm 2025: Thị trường chờ gì khi 1 tuần NHTW 'im hơi lặng tiếng'? Nổi bật

Một sai lầm nghiêm trọng

Một sai lầm nghiêm trọng

18:33 , 01/12/2025
Sinh nhật 3 tuổi của ChatGPT: 800 triệu người dùng thường xuyên, 29.000 prompt mỗi giây, hơn 3,5 tỷ lượt truy vấn mỗi ngày

Sinh nhật 3 tuổi của ChatGPT: 800 triệu người dùng thường xuyên, 29.000 prompt mỗi giây, hơn 3,5 tỷ lượt truy vấn mỗi ngày

18:07 , 01/12/2025
Nội chiến bên trong đế chế quần legging nổi tiếng: Nhà sáng lập chỉ trích CEO, thay đổi lời khai khi cho rằng bản thân bị ép rời HĐQT

Nội chiến bên trong đế chế quần legging nổi tiếng: Nhà sáng lập chỉ trích CEO, thay đổi lời khai khi cho rằng bản thân bị ép rời HĐQT

17:07 , 01/12/2025
Áp lực nhan sắc trong giới công sở: Chạy đua ngoại hình để thăng tiến, đến nam giới cũng phải đi phẫu thuật vì kiếm thêm hàng nghìn USD

Áp lực nhan sắc trong giới công sở: Chạy đua ngoại hình để thăng tiến, đến nam giới cũng phải đi phẫu thuật vì kiếm thêm hàng nghìn USD

16:20 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên