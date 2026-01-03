Nga, Iran chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Tass)

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại và lên án hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela.

“Sự thù địch về ý thức hệ đã thắng thế trước chủ nghĩa thực dụng và thiện chí xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng”, trích tuyên bố. “Trong tình hình hiện tại, điều quan trọng nhất là phải ngăn chặn sự leo thang hơn nữa và tập trung vào việc tìm ra giải pháp thông qua đối thoại”.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại trước các báo cáo rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông đã bị cưỡng chế đưa ra khỏi đất nước do hành động gây hấn của Mỹ ngày hôm nay. Chúng tôi kêu gọi làm rõ ngay lập tức tình hình”.

Nga nhấn mạnh, Mỹ Latinh phải duy trì hòa bình, và Venezuela “phải được đảm bảo quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài”.

Mátxcơva ủng hộ tuyên bố của chính quyền Venezuela về việc kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đồng quan điểm, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết, nước này đang thúc giục triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về tình hình.

Theo ông Petro, lực lượng Colombia đang được triển khai đến biên giới, và tất cả các lực lượng hỗ trợ sẵn có sẽ được huy động trong trường hợp dòng người tị nạn ồ ạt đổ về.

“Chính phủ Colombia bác bỏ hành động xâm phạm chủ quyền của Venezuela và khu vực Mỹ Latinh. Các xung đột nội bộ nên được giải quyết bởi chính họ một cách hòa bình”, ông Petro nhấn mạnh.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày về tình hình Venezuela, Lãnh tụ Tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei cho biết: “Khi một người nhận ra đối thủ đang ngang nhiên cố gắng áp đặt điều gì đó lên đất nước của họ, họ phải đứng vững và dũng cảm kháng cự. Chúng ta sẽ không khuất phục. Với lòng tin vào Đức Chúa Trời toàn năng và sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta sẽ buộc đối phương phải quỳ gối”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha kêu gọi các bên giảm leo thang và kiềm chế, hành động phù hợp với luật pháp quốc tế và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

"Về vấn đề này, Tây Ban Nha sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải để đạt được giải pháp hòa bình và đàm phán cho cuộc khủng hoảng hiện nay”.

Indonesia tuyên bố đang theo dõi các diễn biến ở Venezuela để đảm bảo an toàn cho công dân của mình, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan ưu tiên giải quyết hòa bình thông qua giảm leo thang và đối thoại.

Thủ tướng Trinidad và Tobago Kamla Persad-Bissessar khẳng định, nước này không tham gia hoạt động quân sự của Mỹ và tiếp tục duy trì quan hệ hòa bình với người dân Venezuela.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko “lên án kịch liệt” các hành động của Mỹ tại Venezuela, theo hãng thông tấn nhà nước Belta . Bộ Ngoại giao Belarus cũng cho biết “hành động gây hấn vũ trang” của Mỹ là “mối đe dọa trực tiếp” đối với hòa bình và an ninh quốc tế.