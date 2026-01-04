Robot 'kẻ hủy diệt' xuất hiện, tuần tra cùng cảnh sát Trung Quốc

Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc trong những ngày cuối năm đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi ghi lại cảnh một robot hình người đi bộ cùng các cảnh sát tại một điểm du lịch đông đúc ở thành phố Thâm Quyến. Robot có ngoại hình gần như tương đương một người trưởng thành, bước đi tự tin phía trước các cảnh sát, tạo nên hình ảnh gợi liên tưởng mạnh mẽ đến các bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng.

Theo các báo cáo ban đầu, đây không phải là một đợt triển khai chính thức trong lực lượng thực thi pháp luật. Giới chức chưa xác nhận robot này tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ tuần tra thường xuyên nào. Nhiều nguồn tin cho biết hoạt động trên chỉ mang tính trình diễn và thử nghiệm, liên quan đến các đợt kiểm tra thực tế gần đây của doanh nghiệp phát triển robot.

Robot xuất hiện trong đoạn video được cho là sản phẩm của Công ty Công nghệ Robot EngineAI, một startup có trụ sở tại quận Nam Sơn, Thâm Quyến. Công ty này gọi robot là một phần của dòng robot hình người T800, hoặc có thể là phiên bản nhỏ hơn mang tên PM01. Trên mạng xã hội, không ít người dùng đã ví robot này với RoboCop hay Terminator, thậm chí có bình luận cho rằng nó “tham gia tuần tra như thể tương lai đã đến sớm”.

Sự kiện diễn ra không lâu sau khi EngineAI chính thức ra mắt robot T800 vào đầu tháng 12, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sang thử nghiệm trong môi trường thực tế. Theo EngineAI, đây là giai đoạn cần thiết để đánh giá khả năng vận hành của robot trong các bối cảnh phức tạp, bao gồm cả những kịch bản liên quan đến an ninh và an toàn công cộng.

EngineAI được thành lập vào tháng 10 năm 2023 và nhanh chóng giới thiệu nhiều mẫu robot hình người khác nhau như SE01 và PM01. Sự phát triển nhanh chóng này diễn ra song song với làn sóng đầu tư mạnh mẽ của Trung Quốc vào trí tuệ nhân tạo và robot, coi đây là một trong những trụ cột công nghệ chiến lược trong tương lai.

T800 là mẫu robot hình người cỡ lớn chủ lực của EngineAI, được thiết kế và chế tạo hoàn toàn nội bộ. Robot cao khoảng 1,73 mét, nặng khoảng 75 kg, bao gồm cả pin, tương đương vóc dáng một người trưởng thành. Theo công bố của công ty, T800 được xây dựng để đạt khả năng vận động cao, có thể đá, nhảy, đổi hướng nhanh và thao tác chính xác nhờ hệ thống cảm biến tích hợp ở tay.

EngineAI cho biết thiết kế mang hình dáng con người giúp robot vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ, phù hợp với các môi trường đòi hỏi cao như nhà máy, khu vực dịch vụ khách hàng và những tình huống áp lực lớn. Robot vận hành dựa trên trí tuệ nhân tạo, với một số phiên bản sử dụng mô-đun xử lý dựa trên nền tảng Nvidia.

Về thời lượng hoạt động, T800 có thể vận hành liên tục khoảng 4 đến 5 giờ cho mỗi lần sạc, tùy theo khối lượng công việc. Tốc độ di chuyển tối đa được công bố là 10,8 km mỗi giờ, nhanh hơn tốc độ đi bộ thông thường của con người. Mức giá khởi điểm khoảng 25.000 USD cho thấy robot này được định hướng chủ yếu cho các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan công quyền.

Việc robot hình người xuất hiện cùng cảnh sát tại Thâm Quyến phản ánh xu hướng chung không chỉ của Trung Quốc mà còn của nhiều quốc gia khác trong việc thử nghiệm robot cho các nhiệm vụ an ninh như giám sát, rà phá bom mìn và phát hiện mối đe dọa. Dù chỉ là một thử nghiệm có kiểm soát, hình ảnh này cho thấy ranh giới giữa khoa học viễn tưởng và thực tế đang ngày càng thu hẹp, đồng thời đặt ra những câu hỏi mới về vai trò của robot trong lực lượng thực thi pháp luật trong tương lai.