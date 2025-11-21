Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy lớn tại nơi diễn ra hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc

21-11-2025 - 13:00 PM | Tài chính quốc tế

Một đám cháy lớn đã lan nhanh qua các gian hàng trưng bày trong khuôn viên tổ chức hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Brazil, khiến ban tổ chức phải yêu cầu sơ tán vào ngày áp chót của sự kiện.

Ban tổ chức cho biết, đám cháy đã được khống chế trong khoảng 6 phút, 13 người đã được điều trị vì ngạt khói.

Lực lượng cứu hoả yêu cầu sơ tán toàn bộ địa điểm tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị khí hậu COP30, và chưa rõ khi nào các hoạt động sẽ được nối lại.

Bộ trưởng Du lịch Brazil Celso Sabino nói với các phóng viên tại hiện trường, rằng đám cháy bắt đầu gần gian hàng Trung Quốc.

Ông Samuel Rubin, một trong những người phụ trách khu trưng bày giải trí và văn hóa, cho biết đám cháy nhanh chóng lan sang các gian hàng lân cận. Khu vực gần đó bao gồm nhiều gian hàng của châu Phi và một gian hàng dành cho thanh thiếu niên.

Video cho thấy ngọn lửa lớn bùng phát tại một gian hàng được dựng lên vải bạt và các vật liệu khác.

Thống đốc bang Para Helder Barbalho nói với hãng tin địa phương G1 rằng sự cố máy phát điện hoặc chập điện trong một gian hàng có thể là nguyên nhân gây hỏa hoạn.

Phần lớn khu vực diễn ra hội nghị ở Belem vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cho đến khi hội nghị khai mạc, nên vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang.

Trong một sự kiện của hội nghị, tiếng khoan và búa khoan vang lên khi các nhà lãnh đạo thế giới phát biểu, trong khi các công nhân vẫn đang khẩn trương thi công.

Tại hội nghị lần này, nhà đàm phán cố gắng đạt được một thỏa thuận nhằm tăng cường nỗ lực quốc tế trong hành động khí hậu.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên tiến tới một thỏa thuận, hoan nghênh lời kêu gọi cần làm rõ vấn đề gây tranh cãi liên quan tới giảm dần sự phụ thuộc của thế giới vào nhiên liệu hóa thạch.

Nước chủ nhà Brazil coi thỏa thuận đạt được tại COP30 là bước then chốt để đẩy mạnh hành động khí hậu quốc tế và chứng minh vẫn có sự ủng hộ rộng rãi trong việc biến những lời hứa và cam kết suốt nhiều thập kỷ qua tại các kỳ COP thành hành động cụ thể.

Căng thẳng Iran-Israel: 78 người chết, Liên hợp quốc họp khẩn

Theo Bình Giang

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gần 50 triệu thùng dầu Nga 'trôi nổi' trên biển: Chuyện gì đang xảy ra?

Gần 50 triệu thùng dầu Nga 'trôi nổi' trên biển: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Sở hữu 3 tỷ tấn ‘vàng đỏ’, nền kinh tế 15 triệu dân đặt cược vào dự án có giá trị gần bằng GDP đất nước, chọn Trung Quốc là nhà đầu tư chủ chốt

Sở hữu 3 tỷ tấn ‘vàng đỏ’, nền kinh tế 15 triệu dân đặt cược vào dự án có giá trị gần bằng GDP đất nước, chọn Trung Quốc là nhà đầu tư chủ chốt Nổi bật

Động cơ "rụng" trong lúc cất cánh, máy bay cháy như ngọn đuốc: Hàng chục người thương vong

Động cơ "rụng" trong lúc cất cánh, máy bay cháy như ngọn đuốc: Hàng chục người thương vong

13:46 , 21/11/2025
Hơn 200 showroom xe Trung Quốc đóng cửa tại Nga, doanh số 'bốc hơi' 50%: Chuyện gì đang diễn ra?

Hơn 200 showroom xe Trung Quốc đóng cửa tại Nga, doanh số 'bốc hơi' 50%: Chuyện gì đang diễn ra?

11:30 , 21/11/2025
Su-57 tạo nên cơn sốt

Su-57 tạo nên cơn sốt

11:11 , 21/11/2025
Làm việc để làm gì? Elon Musk lại gây tranh cãi khi mơ về một tương lai AI và robot trỗi dậy

Làm việc để làm gì? Elon Musk lại gây tranh cãi khi mơ về một tương lai AI và robot trỗi dậy

10:51 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên