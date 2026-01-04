Người hùng cứu sống ít nhất 10 thanh niên trong vụ cháy tại Thụy Sĩ: Bản năng người cha quá tuyệt vời
Ông đã dùng tay không kéo các thanh niên ra ngoài.
Một đêm giao thừa vốn dành cho sự ăn mừng đã biến thành nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi, và lòng dũng cảm của một người cha đã trở thành ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Paolo Campolo, một chuyên gia ngân hàng 55 tuổi mang hai dòng máu Thụy Sĩ và Ý, đang được ca ngợi như một người hùng ngoài đời thực sau khi cứu thoát ít nhất 10 người trẻ tuổi khỏi đám cháy tử thần càn quét qua một quán bar tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết sang trọng ở Thụy Sĩ. Hành động quả cảm này diễn ra ngay sau khi ông nhận được cuộc điện thoại hoảng loạn từ con gái cầu xin sự giúp đỡ.
Bi kịch xảy ra ngay trước nửa đêm tại quán bar Le Constellation thuộc thị trấn nghỉ dưỡng thượng lưu Crans Montana, nơi vốn là tụ điểm vui chơi của giới nhà giàu và người nổi tiếng. Buổi tiệc tràn ngập rượu champagne đã rơi vào hỗn loạn khi những que pháo bông gắn trên các chai rượu bốc cháy, khiến ngọn lửa lan nhanh khắp địa điểm đang chật kín người.
Chỉ trong chốc lát, quán bar đã biến thành một cái bẫy lửa. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong tình trạng nguy kịch.
Sống cách đó chỉ vài bước chân, ông Campolo đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi trong sự sợ hãi tột cùng của cô con gái tuổi teen. Cô đã thoát được ra ngoài, nhưng bạn trai và nhiều người bạn khác vẫn đang mắc kẹt bên trong quán bar đầy khói mù mịt và đang gào thét thảm thiết.
Không một giây suy nghĩ, Paolo lao thẳng về phía ngọn lửa. Bất chấp khói bụi gây nghẹt thở và sức nóng dữ dội, ông đã phá mở một cửa thoát hiểm phụ và bắt đầu dùng tay không kéo các thanh niên ra ngoài. Ông lôi từng người một băng qua lớp khói đen dày đặc trong khi ngọn lửa vẫn đang hung hãn ngay phía sau.
"Tôi chỉ liên tục kéo họ ra ngoài", ông Campolo nhớ lại khi đang nằm trên giường bệnh. "Họ vẫn còn sống nhưng bị bỏng rất nặng. Một số người đen nhẹm vì khói bám".
Bản thân ông Paolo đã gục ngã ngay sau đó và hiện đang được điều trị vì hít phải lượng khói lớn. Con gái ông sống sót chỉ vì cô đã tranh thủ chạy về nhà một lát với bố mẹ, một khoảnh khắc có lẽ đã cứu mạng cô. Tuy nhiên, bạn trai của cô vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và phải chiến đấu giành giật sự sống.
Trong khi các gia đình trên khắp Thụy Sĩ đang tuyệt vọng chờ đợi tin tức về những người thân còn mất tích, sự dũng cảm quên mình của Paolo Campolo đã trở thành tia hy vọng hiếm hoi giữa một trong những thảm họa kinh hoàng nhất tại các tụ điểm giải trí đêm của quốc gia này.
Một khu nghỉ dưỡng thiên đường đã biến thành ác mộng, nhưng nhờ bản năng của một người cha, 10 mạng người trẻ tuổi đã được kéo trở về từ cửa tử.
Nguồn: BAR TV
Đời sống và pháp luật