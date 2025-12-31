Biên bản họp Fed được công bố: Quan chức ngân hàng trung ương 'dội nước lạnh' vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng 1/2026

Dù phần lớn ủng hộ quyết định hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần cắt giảm thứ 3 liên tiếp, nhiều thành viên đã bày tỏ quan điểm thận trọng và cho rằng chưa nên vội vàng tiếp tục nới lỏng trong kỳ họp tháng 1 tới.

Theo nội dung biên bản, một số quan chức Fed mô tả quyết định cắt giảm lãi suất tháng 12 là “cân bằng mong manh” và cho biết họ hoàn toàn có thể đã chọn giữ nguyên lãi suất nếu các yếu tố thị trường không nghiêng hẳn về phía nào. Một số thành viên thậm chí còn phản đối động thái này, lo ngại rằng nỗ lực kiềm chế lạm phát đang bị đình trệ khi giá cả vẫn chưa trở lại mức mục tiêu 2%.

Sự bất đồng lên đến đỉnh điểm với 3 phiếu bất đồng trong cuộc bỏ phiếu, một con số chưa từng thấy kể từ năm 2019, gồm hai người muốn giữ nguyên lãi suất và một người thân cận với Tổng thống Trump ủng hộ việc cắt giảm mạnh hơn.

Trước khi bước vào năm 2026, Fed đã giảm tổng cộng 0,75 điểm phần trăm kể từ tháng 9/2025, đưa biên độ lãi suất xuống còn 3,5% - 3,75%, mức thấp nhất trong 3 năm qua. Mặc dù vậy, một nhóm các nhà hoạch định chính sách ngày càng lo ngại rằng việc tiếp tục giảm lãi suất có thể gây áp lực lạm phát trở lại.

Hiện tại, các giao dịch hợp đồng tương lai cho thấy phần lớn nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 1, trừ khi báo cáo việc làm tháng 12 (dự kiến công bố ngày 9/1) cho thấy thị trường lao động suy yếu rõ rệt.

“Nếu báo cáo việc làm yếu, Fed có thể cân nhắc cắt giảm lần thứ tư liên tiếp. Nhưng nếu không, họ có thể tạm dừng để đánh giá tình hình,” nhà kinh tế trưởng Matthew Luzzetti của Deutsche Bank nhận định.

Một yếu tố quan trọng trong việc ra quyết định là chất lượng dữ liệu kinh tế, vốn bị ảnh hưởng bởi việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài 43 ngày. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 ghi nhận mức tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, song nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng các phương pháp đo lường tạm thời có thể đã làm sai lệch mức lạm phát thực tế, khi được cho là gần 3%.

Ở chiều ngược lại, tăng trưởng GDP quý III đạt 4,3%, vượt kỳ vọng, cùng với chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang duy trì được độ bền đáng kể, dù tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 4,6% trong năm qua.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, một rủi ro chính trị cũng phủ bóng lên lộ trình chính sách đó là việc Tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5. Việc ông Trump yêu cầu các ứng viên thể hiện sự ủng hộ rõ ràng với lãi suất thấp khiến giới quan sát lo ngại về sự can thiệp chính trị vào chính sách tiền tệ, điều vốn dĩ được xem là độc lập trong hệ thống kinh tế Mỹ.

Theo dự báo "dot plot" công bố trong tháng 12, đa số quan chức Fed chỉ kỳ vọng thực hiện thêm 1 lần cắt giảm trong cả năm 2026, dù khoảng cách giữa các dự báo cá nhân là rất rộng.

Patrick Harker, cựu Chủ tịch Fed Philadelphia, bình luận: “Khi không chắc chắn đâu là điểm đến cuối cùng, tốt nhất là nên điều chỉnh một cách cẩn trọng.”

Tham khảo WSJ﻿